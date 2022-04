Tiroteos en Chicago el viernes dejaron tres muertos y siete heridos, entre ellos un joven de 15 años

CHICAGO – Varios tiroteos se registraron este viernes en diferentes partes de Chicago que dejaron un saldo de tres muertos y siete heridos, entre ellos, un adolescente de 15 años.

Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde del viernes en el vecindario de South Austin. El hombre, de 31 años, recibió un disparo en la espalda alrededor de la 1:20 p.m. en la cuadra 800 de North LeClaire Avenue, según informó la policía de Chicago. Los paramédicos lo llevaron al Hospital Stroger, donde fue declarado muerto.

Aproximadamente una hora antes, un hombre de 61 años fue asesinado a tiros en el vecindario de South Shore. Al menos dos hombres armados se acercaron a él en una acera ubicada en la cuadra 7700 de South Saginaw Avenue y abrieron fuego. Murió de una herida de bala en el pecho en el Hospital South Shore.

Otro hombre fue asesinado después de una discusión en Palmer Square en el lado noroeste de la ciudad. El hombre, de 22 años, estaba en la acera de la cuadra 2100 de North Bingham Street alrededor de las 11:30 p.m. cuando dos hombres abrieron fuego después de una discusión, dijo la policía. Le dispararon en el pecho y lo llevaron al Centro Médico Masónico de Illinois, donde fue declarado muerto. Su nombre aún no ha sido revelado.

Casi al mismo tiempo en Pilsen, tres hombres participaron en un tiroteo con otros hombres armados en una camioneta roja en la cuadra 900 de West Cullerton Street alrededor de las 11:30 p.m., indicó la policía. Un hombre de 47 años recibió varios disparos en el cuerpo y fue llevado a Stroger, donde se encontraba en estado crítico, según la policía. Otro hombre, de 34 años, recibió un disparo en las nalgas y un hombre de 33 años recibió un disparo en el brazo derecho. Ambos entraron por su cuenta al Hospital Stroger y estaban en buenas condiciones.

Un joven de 15 años recibió un disparo y resultó herido durante una discusión en el vecindario de Back of the Yards, comentó la policía. El hombre armado llegó en un vehículo blanco y abrió fuego alrededor de las 8:50 a.m. en la cuadra 5100 de South Damen Avenue. El adolescente recibió un disparo en el abdomen y el muslo y fue al Hospital Mount Sinai, conforme a la policía. Su estado de salud se estabilizó.

Otros tres resultaron heridos en tiroteos en Chicago el viernes.