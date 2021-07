Chicago: tres tiroteos masivos en un mismo día dejan 3 muertos y 17 heridos

Ocho personas que viajaban en un autobús de fiesta resultaron heridas de bala cuando desde un vehículo oscuro alguien hizo disparos la noche del miércoles en Lincoln Park.

Este incidente marcó el tercer tiroteo masivo ocurrido el miércoles, pocas horas después de que dos balaceras en West Side dejaran 10 personas heridas y un menor de 15 años muerto.

Del incidente en Lincoln Park, la policía dijo que poco antes de la medianoche una camioneta Jeep Grand Cherokee gris y negra se detuvo cerca del autobús de fiesta en la cuadra 1600 North LaSalle Drive, y comenzó a disparar contra un grupo de personas.

La policía no dijo si las víctimas estaban dentro o fuera del autobús, no dio a conocer más detalles sobre tiroteo e indicaron que no han detenido a nadie en relación con los disparos.

Durante la balacera un hombre de 24 años resultó herido en el brazo y una mujer de 26 años en la pierna, dijo la policía. Ambos fueron trasladados al Northwestern Memorial Hospital.

Otro hombre de 23 años recibió un impacto de bala en la ingle y fue llevado al hospital Northwestern en condición grave y otros dos hombres, uno de 42 y otro 52, fueron baleados en la pierna y llevados al hospital Masonic, en condición estable.

La policía también dijo que otro hombre de 27 años resultó herido de bala en el pecho y fue llevado por otra persona al hospital Northwestern en condición crítica y que una de las balas alcanzó a otro de 29 quien se recupera en el Hospital Stroger.

Por último, una mujer de 26 años y que también iba en el autobús recibió un disparo en la mano y fue llevada hasta un hospital en Jackson Park, en condición estable.

Horas antes, un tiroteo desde un vehículo en movimiento en West Town, al oeste de la ciudad, dejó dos hombres muertos. Nadie fue detenido.

Diez personas más fueron baleadas y una murió en dos tiroteos a pocas calles y minutos de distancia la tarde del miércoles en North Lawndale, en el lado oeste de Chicago, indicó la policía.

La policía de Chicago dice que los disparos ocurrieron a minutos de diferencia y a unas cuadras de distancia.

Un joven de 14 años falleció tras ser baleado en la cabeza en uno de los tiroteos, que también lesionó a cuatro adolescentes más, incluido uno de 16 años cuya condición era grave, dijo la policía.

El segundo tiroteo, casi al mismo tiempo, dejó cinco personas heridas, incluido un joven de 18 años cuya condición era crítica y otro de 14 años cuya condición era buena.

El subjefe de la policía de Chicago, Ernest Cato, pidió al público ayudar en la investigación de los ataques.

“Vamos a necesitar una estrategia de todas las manos a la obra y que nuestra comunidad se involucre y diga qué sucede”, comentó.