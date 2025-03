Hombre baleado durante pelea afuera de una terminal del Aeropuerto O’Hare: Policía de Chicago

Las entradas del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago registraron una fuerte presencia policial después de que un hombre recibiera un disparo durante una pelea afuera de una terminal la madrugada del miércoles, informó la policía.

Poco antes de la 1 a.m., la policía respondió a una pelea que involucraba a varias personas afuera de la Terminal 2 en la calle, informaron las autoridades. Durante la pelea, se produjeron disparos, según la policía, y un hombre de 25 años recibió dos disparos en la parte inferior del cuerpo.

Fue trasladado a un hospital cercano, donde se encontraba estable, informó la policía. No se reportaron otras lesiones.

La madrugada del miércoles, los detectives interrogaban a una persona en relación con el incidente, informaron las autoridades.

Fotos y videos del exterior de la Terminal 2, en la planta baja, mostraron una fuerte presencia policial, con algunas entradas a la zona de recogida de equipaje cerca de las entradas 2A y 2C cerradas, informó la reportera de NBC 5, Sandra Torres.

Dentro del aeropuerto, se podía ver un impacto de bala rodeado de cristales rotos a lo largo de las ventanas cerca de la zona de recogida de equipaje en la puerta de llegadas 2C del aeropuerto O'Hare, añadió Torres.

Un impacto de bala rodeado de cristales rotos a lo largo de las ventanas cerca de la zona de recogida de equipaje en la puerta de llegadas 2C del Aeropuerto Internacional O'Hare. (Sandra Torres/NBC Chicago)

Durante la noche, la rampa que conduce a Llegadas para la recogida de pasajeros en el concurrido aeropuerto también estuvo cerrada, informó Torres.

Un testigo alojado en un hotel cercano al aeropuerto describió la desgarradora escena.

“Escuché varios disparos rápido, abrí la cortina, miré y vi a la gente dispersarse; luego oí varios estallidos”, dijo James Vanshaick.

Un viajero que acababa de llegar a O'Hare y se encontraba en la zona de recogida de equipaje la madrugada del miércoles dijo que la noticia fue “impactante”.

"No teníamos ni idea, nadie nos informó, no teníamos ningún anuncio", dijo Pravhu Vala Shanmugam, quien llegó en un vuelo desde Los Ángeles y estaba recogiendo su equipaje. "De hecho, llamamos a alguien para que viniera a recogernos a la puerta 1F. Obviamente, no sabíamos que este no sería un lugar por donde pudieran entrar. Tuvimos que subir a la planta de salidas y pedirles que vinieran allí".

En una actualización a las 5:15 a.m., el Departamento de Aviación de Chicago informó que todas las llegadas de planta baja en todas las terminales de O'Hare estaban "completamente abiertas" tras la actividad policial previa.