The Chainsmokers se une a la lista de artistas de la Feria Estatal de Illinois 2025

Otro gran artista musical se une al escenario Grandstand de la Feria Estatal de Illinois 2025: The Chainsmokers.

El dúo ganador del Grammy encabezará el escenario Grandstand de la feria estatal el viernes, 15 de agosto, según un comunicado.

El salto al estrellato de la banda llegó en 2014, según el comunicado. Desde entonces, las canciones del dúo formado por Drew Taggart y Alex Pall abarcan géneros musicales como EDM, pop, indie, electrónica, alternativa y rock, con canciones como "Closer", "Something Like This" y "Don't Let Me Down".

“Siempre buscamos traer el mejor entretenimiento a Springfield, y The Chainsmokers son uno de los nombres más importantes de la música actual”, declaró Rebecca Clark, directora de la Feria Estatal de Illinois, en el comunicado. “Su capacidad para combinar géneros y cautivar a públicos de todas las edades los convierte en la incorporación perfecta a nuestro cartel Grandstand”.

Las entradas para The Chainsmokers salen a la venta a las 10:00 a.m. del sábado, 12 de abril, con precios desde $85.

El dúo se une a una serie de otros artistas populares anunciados como las actuaciones principales de la feria estatal de 2025, entre ellos The Black Crowes, Brad Paisley, Snoop Dogg, Sheryl Crow, Def Leppard, Megan Moroney y los Turnpike Troubadours. Las fechas de la feria de 2025 son del 7 al 17 de agosto.

La Feria Estatal de Illinois de 2024 contó con un cartel repleto de artistas de renombre en el escenario Grandstand, incluyendo a Smashing Pumpkins, Miranda Lambert, Lil Wayne, Mötley Crüe, Keith Urban, Jason Isbell, The Jonas Brothers y Miranda Lambert.