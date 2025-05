“Tengo que cuidar mi salud”: Lupillo Rivera tras abandonar La Casa de los Famosos

Lupillo Rivera, uno de los concursantes All-Stars, de La Casa de los Famosos, abandonó la competencia el miércoles por motivos de salud, dijo en el programa sorprendiendo a sus compañeros de juego y al público.

“Un reto que no me esperaba. Yo di mi palabra de quedarme y el juego es el juego. Me debilitó, me voy dando cuenta de algo médico que ignoré por par de semanas. No lo quería pensar hasta que el otro día en la mañana dije que ya no aguanto”, dijo Rivera al salir de La Casa de los Famosos All Stars en entrevista con los presentadores del reality, Jimena Gállegos y Javier Poza.

“Nunca en mi carrera, en mis 32 años de carrera, nunca he quedado mal y me siento horrible”, agregó el cantante mexicano.

Aunque Rivera no especificó qué problemas de salud lo llevaron a tomar la decisión de salir de la competencia a semanas de la recta final, envió un mensaje a sus seguidores este jueves en su cuenta de Instagram.

“Tengo que cuidar mi salud, aguanté hasta donde pude y a estas alturas me estaba afectando. Pido disculpa a los fandom, los quiero… gracias por todo el apoyo en LCDF. Hicieron un trabajo maravilloso. Allí están los “palulus” (Paulo Quevedo y Luca Onestini), allí se los encargo”, dijo en Instagram.

Rivera era uno de los integrantes del cuarto Fuego en LCDF y era visto como uno de los contendientes más fuerte para llegar a la final y ganar el premio de $200,000.

En la transmisión del programa el miércoles por la noche, Rivera le dijo al resto de los competidores que dejaba el reality, salida que afectó más a los tres participantes más cercanos a él, Rosa Caiafa, Paulo Quevedo y Luca Onestini, quienes comenzaron a llorar con el anuncio.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, dijo.

Días antes, la familia de Rivera, publicó un comunicado pidiendo a la producción de LCDF un trato justo con el cantante en el programa. Alegaron que favorecían a otros concursantes en detrimento de Lupillo.

“Hemos sido testigos del trato injusto y tendencioso que ha recibido Lupillo Rivera, los Palulu (Paulo Quevedo y Luca Onestini) y los integrantes del cuarto Fuego (Diego Soldano, Rosa Caiafa y Carlos Chávez). Nos duele ver cómo, día tras día, el programa ha favorecido notoriamente al cuarto Agua, dándoles más tiempo en pantalla dentro del 24/7 y en las galas; ediciones a su favor y manipulando el enfoque para que parezcan víctimas, mientras que el cuarto Fuego, al cual pertenece nuestro padre, es invisibilizado o atacado y tratando en cada gala de convertirlos en victimarios”, dice el comunicado que publicó la revista People.

La Casa de los Famosos se transmite todos los días de la semana, excepto los sábados, por Telemundo en horario estelar.

