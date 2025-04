Temor en Chicago por el nuevo registro para indocumentados del gobierno de Trump

Otra victoria de inmigración para el gobierno de Trump, un juez federal falló a su favor para que continuaran adelante con la iniciativa para que cada persona sin estatus legal en el país se registre con el Departamento de Seguridad Nacional.

Diana no quiso mostrar su rostro, vive como indocumentada en Chicago desde hace 10 años, asegura que a pesar de las advertencias, no se va a inscribir en el nuevo registro de inmigrantes indocumentados.

“Yo por mí no lo haría, no estaría segura al momento de registrarme porque no es algo seguro para mi”, dijo.

A partir de este viernes entra en vigor el requisito de registro de indocumentados, estipula que toda persona sin estatus legal en el país tiene que inscribirse en un registro en línea de la oficina de servicio de ciudadanía e inmigración, USCIS.

De no hacerlo, podrían enfrentar multas de hasta 5 mil dólares y hasta seis meses en prisión.

“Lo que quiere la administración es que cualquier persona mayor de 14 años se registre y si no se registran después de los próximos 30 días van a ver consecuencias”, dijo Salvador Ciero, abogado de inmigración.

Padres o tutores de menores de 14 años deben de solicitar el registro en nombre del menor si es que no cuentan con un estatus legal.

Para registrarse usted debe:

Crear una cuenta con la oficina servicios de ciudadanía e inmigración USCIS. Presentar el formulario G-325 USCIS revisará el formulario G-325 Asistir a la cita de la toma de datos biométricos (de ser necesario y tendrá un costo de $30 por aplicante) Recibirá documentos de su registración

De acuerdo a la oficina de servicios de ciudadanía e inmigración aquellos indocumentados que no se registren estarian cometiendo un delito, mientras quienes lo hagan recibirán un comprobante que deben de llevar consigo en todo momento.

La congresista Delia Ramirez y otros 26 miembros del congreso condenaron el registro, que Trump anuncio en enero, pero solo ayer, un juez permitió que entrara en vigor.

“Exigimos al departamento de seguridad nacional que derogue de inmediato esta norma final provisional y abandone los planes de desarrollar un nuevo proceso de registro”, dijo.

Lideres de organizaciones pro inmigrantes, como Proyecto Resurrección, piden a la comunidad a que se eduquen sobre sus derechos.

“Que las personas se informen un poco más de lo que viene establecido en este nuevo requisito para que entiendan no solamente las multas que pueden haber también los riesgos que hay en alguien que no tiene documentos o cualquier otro estatus migratorio se registra, creo que esa siempre va a ser la primera parte entender que es lo que está establecido y ya después tomar la decisión”, dijo Laura Mendoza, de Proyecto Resurrección.

De acuerdo al departamento de seguridad nacional esta medida afectaría entre 2.2 a 3.2 millones de inmigrantes.