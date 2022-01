¿Te puedes contagiar de Ómicron más de una vez? Conoce la respuesta de la principal doctora de Chicago

Dado que la variante ómicron es la principal causa del aumento de contagios en personas que anteriormente tuvieron COVID-19, ¿es posible que una persona que contrajo ómicron ahora pueda volver a infectarse con la misma cepa?

La respuesta aún no está del todo clara, según los expertos en salud pública.

La comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, dijo que la respuesta aún está por verse.

“Por lo general, hemos visto que durante unos tres meses después de que alguien se infectó con una cepa particular de COVID-19, es muy poco probable que se vuelva a contagiar con la misma variante”, dijo Arwady en Facebook Live este martes.

La especialista añadió que las personas, que se contagiaron en el pasado, tenían cinco veces más probabilidades de volver a infectarse. Y subrayó que habría que esperar a que se hagan más estudios.

Sin embargo, Arwady insistió que esperaría que fuera poco probable que una persona se vuelva a contagiar de ómicron en base a lo que ocurrió con otras variantes.

Otros expertos en salud estuvieron de acuerdo.

"La pregunta de si es posible volver a infectarse con la misma cepa de COVID-19, y qué tan probable es, está en el aire", según un artículo del Dr. Michael Dreis en GoodRx Health.

El Dr. Amesh Adlja, académico principal del Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, le dijo a KHOU-TV en Houston que no está claro qué nivel de inmunidad ocurre después de una infección de ómicron.

"Sospecho que con el tiempo, sí, probablemente puedas volver a infectarte", dijo. "Pero aún no tenemos esos datos porque ómicron solo existe desde octubre/noviembre".

En un comunicado, se explicó que las mascarillas estarán disponibles en todo el país, incluidas farmacias donde actualmente se aplican las vacunas contra el COVID-19.

A mediados de diciembre, un estudio realizado en el Reino Unido encontró que el riesgo de reinfección de COVID-19 con la variante ómicron era cinco veces mayor que con la cepa delta, informó Reuters.

El estudio del Imperial College de Londres no encontró evidencia de que la gravedad de ómicron fuera diferente a la de delta. Sin embargo, algunos investigadores sostuvieron que era importante no interpretar más de la cuenta los hallazgos, ya que aún no hay suficientes datos disponibles.

La variante del COVID-19 está causando una ola de contagios en el mundo.

Arwady anotó que las reinfecciones que se observan actualmente en Estados Unidos son en gran parte en aquellos que anteriormente tenían una cepa diferente de COVID-19.

"Estamos viendo que las personas que se vuelven a contagiar no tenían ómicron antes”, dijo.