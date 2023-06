Taylor Swift sorprende a sus fanáticos con una invitada especial en Chicago

El sábado marcó el segundo de los tres espectáculos de Soldier Field para Taylor Swift como parte de su "Eras Tour", y los asistentes al espectáculo de anoche recibieron una sorpresa especial por primera vez.

La estrella de música country Maren Morris subió al escenario en una aparición sorpresa, lo que llevó a Morris y Swift a interpretar su colaboración "You All Over Me" de Fearless (Taylor's Version) por primera vez en vivo.

Antes de la presentación sorpresa, Swift habló con la multitud sobre su decisión de volver a grabar sus álbumes de estudio anteriores.

Fearless, lanzado originalmente en 2008 cuando Swift era conocida como una estrella del country, fue regrabado y relanzado en 2021 con varias canciones nuevas, incluida su colaboración con Morris.

Swift mencionó que "You All Over Me" era una canción "de la bóveda" en 2008 y aún no la había lanzado. Ella le dijo a la multitud que volver a grabar significaba que tenía la oportunidad de que "uno de sus artistas favoritos" cantara en una de las pistas, antes de dejar que la multitud se sorprendiera.

“Y somos tan afortunados en Chicago, tan increíblemente afortunados, porque ese artista no solo dijo que sí, ¡sino que Maren Morris está realmente aquí!”.

Taylor Swift actuará una vez más en Soldier Field este domingo por la noche.