Taste of Chicago To-Go regresa esta semana con un programa lleno de eventos

Taste of Chicago To-Go regresa con eventos de música, baile y comida en toda la ciudad.

El evento de verano de una semana, del 7 al 11 de julio, incluirá casi 40 restaurantes participantes, demostraciones de cocina, "Community Eats" que sirven a organizaciones locales sin fines de lucro y presentaciones de música emergente en los restaurantes participantes de toda la ciudad.

El miércoles 7 de julio, el público puede dirigirse al mercado Pullman City en el 11100 al sur de Cottage Grove Avenue, a partir de las 10 a.m. El día de la inauguración contará con camiones de comida y vendedores, como Chicago’s Doghouse, Ms. Tittles Cupcakes, Tatas Tacos y más.

Los asistentes también pueden participar en una variedad de lecciones de baile de 30 minutos y disfrutar de sesiones con DJ Mwelwa. También el miércoles, pueden obtener rebanadas de pastel de queso de Eli’s y comprar plantas de Get Growing Foundation’s Plant Truck Chicago, un servicio móvil que brinda vegetación a los residentes de Chicago.

El jueves 8 de julio, el Austin Town Hall City Market en el 5610 al oeste de Lake Street presentará vendedores Y camiones de comida a partir del mediodía. La música gratuita comenzará a las 3 p.m. hasta las 7 p.m. y Get Growing Foundation’s Plant Truck Chicago ofrecerá un taller gratuito.

El viernes 9 de julio, la comida, el sabor puertorriqueño estará presente en ¡WEPA! Mercado del Pueblo en el 2559 al oeste de Division Street. a partir de las 4 p.m. La novelista boricua Marisel Vera se presentará durante el evento. De 5 a 8 p.m., Goose Island Brewery’s Tap Room ofrecerá las cervezas de Goose Island y "Taste of Chicago" que solo estará disponible esa noche.

El sábado 10 de julio, Taste of Chicago To-Go se expandirá a tres ubicaciones separadas. En The Hatchery en el 135 al norte de Kedzie Avenue., "Taste of the West Side" ofrecerá música en vivo, demostraciones de comida, negocios locales y una instalación de arte a partir de las 10 am. Por separado, en Eli's Cheesecake Company en el 6701 al oeste de Forest Preserve Drive. , Eli's Cheesecake y Robinson's No. 1 Ribs se asociarán para ofrecer pasteles de queso especiales, una selección de costillas y música en vivo. Más tarde, a la 1 p.m., en la comunidad de West Englewood en el 6300 al sur de Wood Street., los asistentes pueden comprar comida en los restaurantes locales, visitar la cervecería al aire libre y relajarse en las tiendas de campaña mientras disfrutan de DJs, músicos y bailarines locales. También habrá actividades para niños.

El domingo 11 de julio, el picnic Let's Talk Women in White en Millennium Park cerrará el evento de cinco días. El picnic comenzará al mediodía y contará con música de mujeres y entrevistas a propietarias de restaurantes y emprendedoras de Chicago.

