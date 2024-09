Taste of Chicago regresa este fin de semana con comida, música y mucha diversión

El icónico festival Taste of Chicago finalmente regresa a la ciudad este fin de semana, meses después de su horario habitual programado.

El festival, que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, se llevará a cabo del viernes 6 de septiembre al domingo 8 de septiembre en Grant Park, según los funcionarios. Si bien el festival generalmente se lleva a cabo en junio, la fecha para 2024 y 2023 se cambió debido a los grandes eventos de verano en la ciudad, incluida la NASCAR Chicago Street Race.

Más de 40 vendedores de comida y más de una docena de camiones de comida se alinearán en el festival de tres días, que también contará con actuaciones gratuitas de grandes nombres, incluido CeeLo Green, conocido por su éxito de 2010 "Forget You".

Aquí hay una lista completa de artistas y vendedores de comida que se espera que participen en el evento.

Vendedores de comida de Taste of Chicago 2024

Arepa George

Arun’s Thai Restaurant

Badou Senegalese Cuisine

Banato

Billy Goat Tavern

BJ’s Market & Bakery

Caseras Sabor Real (Food Truck)

Chicago Eats Market

Chicago’s Doghouse

Churro Factory (Xurro)

Connie’s Pizza

Cumin Club Indian Kitchen

Cynthia's Gumbo Express (Food Truck)

Decadent Flavor (Food Truck)

Donut Dudes

Doom Street Eats

El Azteca Sanchez (Food Truck)

Eli’s Cheesecake

Esperanza Kitchen Delights

Franco’s Ristorante

Frannie’s Café

Gaby’s Funnel Cakes

Haire's Gulf Shrimp (Food Truck)

Harold’s Chicken

It's Just So Delicious (Food Truck)

JJ Thai Street Food

African Food Palace

Josephine’s Cooking

La Cocinita (Food Truck)

Lou Malnati’s Pizzeria

Mano Modern Café

Monster Dogs (Food Truck)

Moore Poppin Chicago Gourmet Popcorn

Mr. Quiles Mexican Food (Food Truck)

Ms Tittle's Cupcakes (Food Truck)

Oooh Wee It Is Restaurant

Ponce Restaurant

Porkchop

Robinson’s No. 1 Ribs

Royal Caribbean Jerk (Food Truck)

Sapori Trattoria

Seoul Taco

Soul & Smoke (Food Truck)

Star of Siam Thai Restaurant

Tacotlán

Tandoor Char House

Tasty Chicago (Food Truck)

The Happy Lobster (Food Truck)

The Original Rainbow Cone

The Sole Ingredient Catering

Uncle Remus SFC (Food Truck)

Yum Dum

Yvolina’s Tamales

Whadda Jerk (Food Truck)

Zeitlin’s Delicatessen

Programa musical de Taste of Chicago 2024

Programa del escenario principal

Viernes 6 de septiembre

5 p.m. Amira Jazeera

6 p.m. Jon B.

19:00 CeeLo Green

Sábado 7 de septiembre

5:00 pm Nino Augustine

6:00 pm La Doña

7:00 pm Yahritza y Su Esencia

Domingo 8 de septiembre

5:00 pm Godly the Ruler

6:00 pm Robert DeLong

7:00 pm Atlas Genius

Horario del escenario de Goose Island

Viernes 6 de septiembre

11:00 am Second City Country Dance

2:20 pm Andrew Sa

3:40 pm Liam Taylor

5:00 pm Elizabeth Moen

6:20 pm Gabacho

7:25 pm Toyacoyah

Sábado 7 de septiembre

11:00 am Hillery Banks

12:30 pm DJ Cymba

2:10 pm Zia Jenaye

2:35 pm T Star Verse

3:40 pm Heavy Crownz

5:00 pm Piwa

6:20 pm Asha Imuno

7:25 pm DJ Hotrod

Domingo 8 de septiembre

11:00 am Barragoon

12:30 pm Jamal Smallz

2:20 pm Kopano

3:40 pm Cabeza de Chivo

5:00 pm Abel

6:20 pm MJ Nebreda

7:25 pm DJ Iggy

Programa de Taste of Chicago SummerDance 2024

Viernes 6 de septiembre

Música de Jo-Z

11:45 am Salsa / Laura Flores (La Mecca Dance)

12:45 pm Hustle / Nino DiGiulio (May I Have This Dance)

1:45 pm Flamenco / Amanda Ramirez

2:45 pm Footwork / Mike D. (Creation Global)

Sábado 7 de septiembre

Música de DJ Miss Bhalla

12:30 pm Eli’s Cheesecake Cutting

1:00 pm Bachata / Ritmos latinos

2:00 pm Bhangra / Ajanta Chakraborty (Bollywood & Culture Groove)

3:00 pm Afrobeats / Imania Detry (Ayodele Druman Dance)

4:00 pm Hip Hop / Nathalie (Urbanity Dance Chicago)

Domingo 8 de septiembre

Música de Ranee

11:45 am Line Dance / Vero Sagredo (Steadfast Dance Center)

12:45 pm KPOP / Chemical X

1:45 pm Regional Mexicano / Ballet Folklorico de Chicago

2:45 pm House / Vero Sagredo (Steadfast Dance Center)