Tamales, una delicia tradicional que tiene un toque especial en Chicago

CHICAGO – Los tamales son un platillo delicioso y tradicional importante en la comunidad latina, especialmente en las semanas antes de Navidad.

Algunas familias se dedican a preparar las suyas, pero como Chicago cuenta con decenas de tamalerías, puedes ir a ordenar las tuyas con tiempo para disfrutarlas durante esta época festiva.

The Food Guy visitó 10 tamalerías alrededor de la ciudad, pero hubo dos que le llamaron la atención: una tamalería que se dedica a hacer este platillo de forma tradicional y otra tamalería se especializa en la gastronomía michoacana.

La primera que le llamó la atención a The Food Guy es el restaurante y tamalería La Bendición ubicada en 2567 N. Cicero Ave. en Kelvyn Park. Este negocio está abierto a partir de las 5:00 a.m. durante la semana y a partir de las 4:00 a.m. los fines de semana.

Allí se especializan en tamales rellenos de pollo bañados en salsa roja y en salsa verde. La masa enriquecida con manteca la compran de la tortillería Los Comanches en Chicago, un componente clave en la confección de este platillo.

El segundo negocio es Carnitas Uruapán ubicado en 2813 W. 55th Street en Gage Park. Cuentan con otra ubicación en el vecindario de Pilsen. Durante la pandemia, comenzaron a hacer Corundas en los fines de semana.

“Corundas es un platillo, muy, muy regional de Michoacán. Es una comida muy popular entre la comunidad de Tarasco,” dijo Marcos Carbajal, dueño de Carnitas Uruapán.

De acuerdo con Carbajal, esta comunidad indígena combina la masa del tamal con la que se utiliza para hacer tortillas. “Tenemos una de queso. Utilizamos queso panela y también tenemos una de acelga. Luego, la envolvemos en hojas de maíz frescas, que es bien diferente a los tamales tradicionales,” comentó Carbajal.

Estos son cocinados en ollas y después de abrirse, se le colocan los ingredientes como crema fresca, salsa de chile de árbol y queso Cotija.

A continuación, te compartimos algunas tamalerías en Chicago que puedes ir a disfrutar:

La Bendición

2567 N. Cicero Ave.

773-402-9797

Carnitas Uruapán

2813 W. 55th St. – Gage Park

773-424-7617

1725 W. 18th St. – Pilsen

312-226-2654

Aracely’s

5920 Cermak Rd., Cicero, IL

708-222-1314

Chilo y Chela

4213 W. North Ave.

773-269-2052