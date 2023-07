Surgen detalles sobre el asesinato de una empleada en un Mariano’s de Evergreen Park

EVERGREEN PARK – El novio de la mujer asesinada en un supermercado Mariano’s de Evergreen Park permanecerá arrestado sin derecho a salir bajo fianza.

Armoni Henry, de 21 años, está acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su novia Jailene Flores.

En la corte, la Fiscalía del condado Cook aseguró que el hermano de Jailene encontró un dispositivo de rastreo que le pertenecía a Henry en el vehículo de su hermana.

Conforme a documentos de la corte, Henry habría acudido al lugar de trabajo de Flores el 12 de julio para confrontarla sobre la remoción del dispositivo de rastreo en su vehículo. Flores le informó a su familia sobre la confrontación e indicó que solamente habría hablado con Henry porque presuntamente amenazó con hacerle daño al hermano y al papá de Flores si ella paraba de hablar con él.

Y en el día del asesinato, que fue el 13 de julio, Henry le habría enviado 124 mensajes de texto a Jailene, uno de ellos en el que supuestamente le decía que la iba a matar.

El médico forense del condado de Cook confirmó luego de una autopsia que Flores fue asesinada con múltiples heridas por arma de fuego.

La fiscalía añadió que Henry y Flores eran amigos de la escuela, que trabajaron juntos en una residencia para adultos de la tercera edad en Oak Lawn, y que en abril del 2023 la fallecida obtuvo una orden de protección en contra de su novio y que había solicitado otra en el mes de julio, pero nunca se hicieron cumplir. Según el fiscal, en esa petición Flores alertó sobre presuntas amenazas de Henry contra ella y su familia.

En cuanto a las órdenes de protección emitidas en contra de Henry, contactamos a la Oficina del Alguacil del condado Cook para más detalles y, a través de un comunicado, indicó lo siguiente:

“La orden de protección fue emitida el 19 de abril. El 20 de abril, los agentes del alguacil intentaron hacer cumplir la orden. Un residente de la casa informó que Henry no vivía allí y que no lo conocía. La Oficina del Alguacil llamó a la Sra. Flores y dejó un mensaje para aclarar la dirección, pero devolvió la llamada. El 10 de mayo la Sra. Flores estuvo presente en la corte y la orden fue extendida hasta el 31 de mayo. Un oficial del alguacil intentó presentar la orden a Henry el 13 de mayo y el residente le dijo que no vivía allí.

Después de cada intento, la Oficina del Alguacil notificó al tribunal que se intentó hacer cumplir la orden. Ni Henry ni la Sra. Flores pudieron ser contactados. El 31 de mayo, la Sra. Flores no estuvo presente en el tribunal para la audiencia de estatus y, por lo tanto, la orden no se extendió y caducó.”

Henry Niel, abuelo del acusado, envió condolencias a la familia de Jailene y afirmó que su nieto padece de una condición de salud mental.

“Él estaba bajo medicación y la dejó, me lo dijo mi hija,” comentó Niel.

Por su parte, el supermercado Mariano’s envió un comunicado en el que la gerencia expresó sus condolencias a la familia de Flores y en el que también se informó que se prestarán servicios de asesoramiento para sus asociados.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido en nuestra tienda Mariano's Evergreen Park ubicada en Evergreen Park, Illinois. Toda la familia de Mariano’s ofrece nuestros pensamientos, oraciones y apoyo a todas las personas y familias afectadas durante este momento difícil y hemos iniciado servicios de asesoramiento para nuestros asociados. Estamos cooperando con la policía local y la tienda permanecerá cerrada mientras continúa la investigación policial”, leyó el comunicado de Mariano’s.”

Maralea Negrón, activista en The Network, organización que aboga por víctimas de violencia doméstica, explica que organizaciones locales en colaboración con la representante estatal Maura Hirschauer, se presentó un proyecto de ley en enero pasado con el que buscan que aquellos sobre quienes pesa una orden de alejamiento, entreguen sus armas de fuego dentro de 48 horas.

La propuesta espera ser votada en el Senado a finales del año.

Si usted es víctima de violencia doméstica puede comunicarse con Mujeres Latinas en Acción a través del 888-293-2080.

La organización The Network pueden ser contactados al 877-863-6338, así como la Oficina de Derechos Civiles de Illinois al 312-793-8550. Son servicios gratuitos y en español.

La próxima audiencia quedó fijada para el 11 de agosto. El abuelo del acusado aseguró que lo estarán respaldando a lo largo del juicio.