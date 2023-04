Solicitando un reembolso de boleto de avión no utilizado cuando fallece el pasajero

Vistiendo un traje típico y con una sonrisa, así disfrutaba Berta de sus vacaciones en Guadalajara, México, sin imaginar que serían sus últimos días de vida tras sufrir un paro cardiaco, “fue horrible porque cuando fui para allá, teníamos planes de, yo le dije a mi mamá y a mi papá, vamos a ir a la playa, vamos a pues a disfrutar”, comentó Tomas Castellanos, hijo de Berta.

Tomas dice que se encargaba de comprarle los billetes de avión.

Berta tenía planeado regresar a chicago dos semanas antes de morir, “yo llamo a la agencia de donde compré el boleto para decirles que mi mamá no iba a poder viajar que falleció”, indicó.

Tomas cuenta que la agencia de viajes donde compro los billetes hizo todo lo posible para solicitar un reembolso o crédito con Volaris, aerolínea con la que berta regresaría.

incluso dice que enviaron el acta de defunción, documento que Volaris solicito al principio.

pero pasaron los meses, y tomas asegura que no volvieron a recibir contestación por parte de Volaris, “yo llamé igual como le digo, me estuvieron pasando con una persona y otra, y no hubo solución”.

y tras un año de intentar obtener el reembolso sin obtener respuesta, Tomas dice que decidió llamarnos.

Telemundo Chicago Responde se puso en contacto con Volaris.

y tras varios intentos, finalmente recibimos contestación de parte de la aerolínea.

Semanas después, Tomas nos confirmó que Volaris le había llamado y le había ofrecido un crédito de $162.99, cantidad del costo del boleto de Berta.

Volaris por su parte indicó lo siguiente sobre su política de cancelación:

“Cuando la compra se haya realizado en nuestra página web, aplicación de móvil, o en los mostradores del aeropuerto, tiene el derecho a solicitar un reembolso, siempre que lo comunique a Volaris dentro de las 24 horas siguientes a la compra y siempre que no haya realizado ninguna documentación de su vuelo…esto solo se aplicará si la reserva se realizó con al menos 7 días o más antes a la fecha y hora del vuelo”, indicó Volaris a través de un comunicado escrito.

En estos casos, el Departamento de Transporte de Estados Unidos indicó:

“Aunque las compañías aéreas no están obligadas a emitir un reembolso o vale por billetes no reembolsables si el pasajero cancela la reserva o no puede viajar, las compañías aéreas son libres de hacerlo y tenemos entendido que muchas lo hacen, especialmente en circunstancias en las que un pasajero fallece antes del vuelo” – indicó el Departamento de Transporte en un comunicado escrito.