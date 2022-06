Sin documentos y sin opciones: con dolor hombre se ve obligado a dejar a hermanos con discapacidad a la custodia del condado Cook

Dos hermanos que padecen de una enfermedad rara que les impide valerse por sí mismos fueron dejados en la mañana de este jueves en el hospital público del condado Cook luego de que nadie pudiera encargarse de sus cuidados.

Y es que su hermano, Jesús Rueda, tuvo que tomar una decisión muy dolorosa de dejarlos en el hospital John Stroger. “Me siento mal por ellos como están porque hay días que están bien, están mal, días que tengo que dejar de trabajar y al dejar de trabajar dejo también de traer dinero para poder brindar cosas para ellos como alimento”, comentó Rueda.

Rueda agregó que sus padres estaban a cargo del cuidado de sus hermanos, pero al ambos morir víctimas de la pandemia, la responsabilidad recayó sobre él. Sin embargo, llegó el punto de tomar la decisión que tomó debido a que la condición de sus hermanos requiere de cuidado permanente.

La condición se llama leucodistrofia y, conforme a Rueda, “es una enfermedad donde les va acabando su sistema nervioso”.

Rueda aseguró que buscó ayuda en muchos lugares, pero que debido a su situación migratoria no la pudo obtener. “Es feo que simplemente por el hecho de no tener un número de seguro social se cierren las puertas en este país”, comentó Rueda.

Por su parte, la activista Julie Contreras también afirmó que intentó buscarles ayuda, pero que sus esfuerzos fueron en vano por el mismo motivo.

“La seguranza de salud es un privilegio o es un derecho, pero César y Berenice no tienen ninguna opción”, indicó Contreras.

Contreras explicó que los hermanos Rueda llevaban una vida normal, pero en su desarrollo empezaron con los síntomas de esa condición, Berenice a los 18 y su hermano hace alrededor de 8 años.

“Su hermano más chico, de hecho, ha tratado de tomar el lugar que un padre tomaba. Ningún humano puede cuidar a gente con incapacidad las 24 horas del día”, comentó Contreras.

Por su parte, el hospital a través de un breve comunicado dio a conocer que, en general, cuando los pacientes con afecciones médicas complejas y no agudas los atienden hasta que identifican un lugar de alta adecuado. No obstante, el Hospital Stroger aclaró que no opera un centro de atención a largo plazo.

Por lo que hasta el momento el futuro de estos hermanos es incierto.

El hermano también comentó que espera que esta no sea una despedida para siempre y que pronto los pueda ver en un lugar digno donde les ofrezcan las atenciones que él no les pudo brindar.