Sin bajar de tu auto: pronto podrás comprar la calcomanía y matrícula vehicular

A partir del martes 19 de mayo, siete instalaciones de la Secretaría de Estado de Illinois, incluyendo tres en el área de Chicago reabrirán para procesar la compra y renovación de la calcomanía y matrícula vehícular, anunció este viernes el Secretario de Estado Jesse White.

La renovación y compra de la calcomanía y matrícula se hará por autoservicio y no tendrá que bajarse de su auto.

White indicó que el servicio "drive-thru", o autoservicio, es el primer paso de un plan de reapertura que la agencia anunciará próximamente con el fin de proteger a clientes y empleados.

Actualmente, todas las fechas de vencimiento de las licencias de conducir de Illinois, las tarjetas de identificación y los registros de vehículos se han extendido por "al menos 90 días" hasta después que reabran las oficinas del DMV.

"Mi compromiso es hacer todo lo posible para ayudar a proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes, al tiempo que brindamos servicios a la gente de Illinois", dijo White en un comunicado.

Las siete instalaciones en se ofrecerá el servicio desde el auto son: Chicago North, Chicago South, Chicago West, Rockford-Central, Macomb, Springfield-Dirksen y Tilton.

El horario del servicio en en Chicago North, Chicago South y Chicago West será de lunes de 7:30 a.m. a 2 p.m., de martes a viernes de 7:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 2 p.m. No se aceptará dinero en efectivo.

El horario de servicio en en Rockford-Central, Macomb y Tilton serán los martes de 8 a.m. a 5:30 p.m., miércoles a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. al mediodía.

En Springfield-Dirksen será de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

White dijo que todos los empleados usarán cubrebocas y le pide a todos los clientes a usarlas también al momento de la transación y observar el distanciamiento social.

Entre tanto sepa que también puede rrenovar las calcomanías y la matrícula vehicular por internet.