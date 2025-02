Si te detiene inmigración, esto es lo que recomienda el consulado de México en Chicago

Los operativos de ICE y redadas en varias ciudades del país, entre ellas Chicago, han creado el temor en la comunidad inmigrante, por lo que el consulado mexicano ha dispuesto de diferentes recursos informativos y de apoyo para orientar a sus connacionales.

El consulado de México en Chicago tiene disponible un número telefónico para emergencias al que sus ciudadanos se pueden comunicar si tienen algún problema, incluyendo migratorio.

El número del departamento de protección del consulado es 1888 755 5511.

Además, ofrecen un número adicional de asistencia del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, CIAM, 520 6237874.

El CIAM ofrece asistencia 24 horas al día a los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá. Entre algunas de las ayudas que ofrecen es localizar a familiares y orientar a las personas que hayan sido víctima de algún abuso o fraude, explica la página web del gobierno de México.

El consulado de México en Chicago insta a sus connacionales que, en caso de ser detenidos, pueden notificarles de inmediato través de la notificación consular.

Esto significa que “si una persona extranjera sea detenida, arrestada o puesta en prisión preventiva, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente del Estado de origen siempre y cuando la persona así lo solicite”, de acuerdo con el gobierno de México.

El consulado advierte que la asistencia consular no sustituye a la defensa legal.

¿Qué hacer en caso de ser detenido por ICE o en medio de una redada?

El consulado mexicano en Chicago advierte a sus connacionales que en caso de ser detenidos por funcionarios de inmigración o en una redada no firmar ningún documento que no sea capaz de entender, sobre todo si no está en el idioma que habla.

Si ese es el caso necesita pedir la asistencia de un intérprete y también tiene el derecho de recibir la asesoría de un abogado.

¿Qué documentos tener a la mano en caso de ser detenido por ICE?

El consulado mexicano recomienda a sus connacionales tener los siguientes documentos en un lugar seguro y accesible: