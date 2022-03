Shamrock Shuffle: cómo ver la carrera en vivo, cuál es la ruta y que calles cerrarán el domingo

Siguiendo una tradición de cuatro décadas, miles de corredores se reunirán en Chicago este domingo para participar en el Bank of America Shamrock Shuffle y todavía esta semana se están aceptando inscripciones para la colorida carrera.

Después de una pausa por la pandemia, el Shamrock Shuffle regresa el 20 de marzo con una nueva en donde podrás apreciar las mejores vistas de la ciudad y su arquitectura.

La inscripción para la carrera de 8 kilómetros tiene un costo de $55. Si deseas más informacíon sobre el evento y cómo registrate antes del domingo pulsa aquí.

Aquellos interesados ​​en participar en una buena causa pueden registrarse con tres organizaciones caritativas del evento: Advocate Charitable Foundation, Chicago Parks Foundation y Ronald McDonald House Charities.

Para unirse a un equipo de caridad, los participantes deberán ponerse en contacto con la organización benéfica de su elección aquí.

¿Cómo ver la carrera en vivo?

Telemundo Chicago ofrecerá una transmisión en vivo con cobertura completa el domingo de 8 a. m. a 11 a. m. en nuestras plataformas digitales, app y Roku.

También puede sintonizar nuestra cadena hermana NBC 5 para ver en vivo el inicio de la carrera y conocer quienes fueron los ganadores.

¿Hay restricciones por COVID-19 vigentes?

Cuando Illinois y Chicago levantaron sus requisitos de mascarillas y vacunas para interiores el 28 de febrero, el Bank of America Shamrock Shuffle actualizó sus políticas de salud y seguridad para reflejar el cambio.

Durante el fin de semana de la carrera, del 19 al 20 de marzo, los participantes ya no tendrán que usar mascarillas y auque no obligatorias, los asistentes pueden continuar usándolas si así lo desean.

Tampoco se tendrá que presentar comprobante de vacunación para participar del evento.

El personal de la carrera, incluidos los voluntarios, continuarán usando masarillas en áreas cerradas “por la tranquilidad de los asistentes al evento”, según el sitio web.

Se recomienda a aquellos que recientemente dieron positivo por COVID-19 dentro de los 10 días previos a las carreras y aquellos que presentan síntomas de COVID-19 que sigan las pautas de cuarentena de los CDC y no asistan al evento.

Puede encontrar más información sobre las políticas COVID-19 del evento aquí.

¿Cuál es la ruta de la carrera?

El nuevo recorrido, que los organizadores dieron a conocer el domingo para celebrar un mes hasta el día de la carrera, llevará a los participantes a lo largo del río Chicago, brindando una vista impresionante de las festividades anuales del Día de San Patricio.

El recorrido comenzará y terminará en Grant Park como de costumbre, y permitirá a los participantes ver muchos lugares familiares.

Pero durante las millas 1 y 2, los corredores serán guiados a lo largo del río y pasarán por la torre de Bank of America recién construida antes de dirigirse hacia el este por Washington Boulevard.

Si prefieres caminar o piensas que una distancia más corta es mejor para su velocidad, también hay opciones.

“The Mile”, que está programado para el 19 de marzo, llevará a corredores de todos los niveles, desde élites locales hasta la próxima generación de atletas, en un recorrido que atraviesa por Grant Park.

¿Cómo llegar al centro el día de la carrera?

Si planeas manejar, ten en cuenta que habrá cierre de calles desde las 8 a. m. a 11:15 a. m. en todo el centro.

El lote de estacionamientos Millennium Garages, que constan de cuatro garajes, son las opciones de estacionamiento más cercanas a Grant Park.

Para aquellos que se quedan en la ciudad durante todo el evento, hay tarifas de estacionamiento con descuento disponibles. El código "SHAMROCK22" ofrece un 10 % de descuento en el estacionamiento en Millennium Garages.

Para evitar el tráfico y posiblemente llegar tarde al día de la carrera, se recomienda viajar en transporte público.

Metra ofrece a los pasajeros pases de sábado o domingo de uso ilimitado a la ciudad por $7. Si te diriges al centro de la ciudad durante los dos días del evento, puedes comprar un pase de fin de semana de $10, que es válido para viajes ilimitados tanto el sábado como el domingo.

La CTA también es una opción que llevará a los asistentes a Grant Park el día de la carrera.

¿Qué calles cerrarán el domingo?

Para dar paso a miles de corredores en las calles del centro de Chicago durante la edición 41 del Bank of America Shamrock Shuffle, el gobierno va a cerrar calles y a restringir el estacionamiento.

Comenzando poco antes de que arranque la primera ola de corredores de 8K, los cierres de calles se extenderán desde las 8 a.m. a las 11:15 a.m. el 20 de marzo. A partir de las 6 a.m., estará prohibido estacionarse en las calles a lo largo de la ruta de la carrera.

Las áreas cerradas incluirán:

Columbus Drive, desde Roosevelt Road hasta Grand Avenue

Grand Avenue, desde Columbus Drive hasta State Street

State Street, desde Grand Avenue hasta Wacker Drive

Wacker Drive, desde State Street hasta Washington Boulevard

Washington Boulevard, desde Wacker Drive hasta State Street

State Street. desde Washington Boulevard hasta Jackson Boulevard

Jackson Boulevard, desde State Street hasta Franklin Street

Franklin Street, desde Jackson Boulevard hasta Harrison Street

Harrison Street, desde Franklin Street hasta Michigan Avenue

Michigan Avenue, desde Harrison Street hasta Roosevelt Road

Rossevelt Road, desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive

DuSable Lake Shore Drive, Ida B. Wells Drive y North Michigan Avenue permanecerán abiertas.

Los vehículos que estén estacionados a lo largo de las calles cerradas serán multados y remolcados. Puede encontrar información sobre vehículos remolcados llamando al (312) 744-4444.

Con tres carreras programadas durante el fin de semana, también habrá acceso limitado de vehículos en Grant Park, desde las 6 a.m. del 19 de marzo hasta las 3 p.m. del 20 de marzo.

Los cierres se levantarán conforme los últimos participantes pasen por la zona y las calles se reabrirán al tráfico lo antes posible.

Encuentra información adicional sobre el registro aquí.