Shamrock Shuffle 2023: lista completa de cierres de calles

CHICAGO – Regresa la carrera del Bank of America Shamrock Shuffle el domingo, 26 de marzo a partir de las 8:30 a.m. en Grant Park, dando inicio oficialmente a la temporada de carreras en Chicago.

La carrera regresa como parte de las celebraciones del Día de San Patricio de la ciudad y comenzará con una carrera de 1 milla el sábado, 25 de marzo en Grant Park. El domingo, 26 de marzo, la carrera más grande de 8 km comienza a las 8:30 a.m., seguida de la caminata de 2 millas a las 9:30 a.m., que llevará a los participantes por el corazón del centro de la ciudad. Después de la carrera, los corredores pueden disfrutar de música en vivo en la fiesta posterior a la carrera en Grant Park.

Para obtener más información sobre el evento, visite shamrockshuffle.com.

Cabe mencionar que los cierres de calles afectarán el área del centro de Chicago y alrededor de Grant Park a partir de la mañana del viernes, 24 de marzo. A continuació, te tenemos la lista completa de calles cerradas al tráfico vehicular:

Viernes, 24 de marzo a las 10 a.m.

Avenida Balbo desde Columbus Drive hasta DuSable Lake Shore Drive

Sábado, 25 de marzo a las 6 a.m.

Columbus Drive desde Roosevelt Road hasta Monroe Street

Balbo Avenue desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive

Jackson Boulevard desde Michigan Avenue hasta DuSable Laker Shore Drive

Ida B. Wells Drive desde Congress Plaza hasta Columbus Drive

Domingo, 26 de marzo entre las 8 a.m. y las 11:15 a.m.* mientras los corredores pasan por el área:

Columbus Drive desde Roosevelt Road hasta Grand Avenue

Grand Avenue desde Columbus Drive hasta State Street

State Street desde Grand Avenue hasta Wacker Drive

Wacker Drive desde State Street hasta Washington Blvd.

Bulevar de Washington desde Wacker Drive hasta State Street

State Street desde Washington Blvd. hasta Jackson Blvd.

Bulevar Jackson de State Street a Franklin Street

Calle Franklin desde Jackson Blvd. hasta la calle Harrison

Harrison Street desde Franklin Street hasta Michigan Avenue

Michigan Avenue desde Harrison Street hasta Roosevelt Road

Roosevelt Road desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive

No se permitirá estacionarse a lo largo del hipódromo a partir de las 3 a.m. del domingo, 20 de marzo. Los vehículos que no se retiren de la calle a esa hora serán multados y remolcados. Para consultas sobre vehículos remolcados, llame al 312-744-4444.

DuSable Lake Shore Drive, Ida B. Wells Drive y N. Michigan Avenue permanecerán abiertas. Habrá acceso limitado de vehículos a través de Grant Park durante la duración del evento, desde las 6 a.m. del sábado, 25 de marzo hasta aproximadamente las 3 p.m. del domingo, 26 de marzo.

Para obtener detalles completos sobre el cierre de calles y el curso, visite shamrockshuffle.com/streetclosures.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago recordó que, para la seguridad pública, los participantes de la carrera y los espectadores deberían estar atentos a los números adjuntos a los postes en toda el área de Grant Park para ayudarlos a hacer referencia a su ubicación dentro del parque a amigos, familiares y socorristas en caso de una emergencia. La señalización de marcas de postes están colocados en el área de Grant Park, incluida el área desde Roosevelt Road hasta Randolph Street, a lo largo de DuSable Lake Shore Drive (LSD), Columbus y Michigan Avenue.

Los automovilistas en el área a lo largo de la ruta de la carrera deben estar preparados para el tráfico pesado y los desvíos debido a los cierres de calles, por lo que se fomenta el uso de transporte público. Para obtener más información sobre los servicios y desvíos de CTA, visite transitchicago.com o llame al 312-836-7000 desde cualquier código de área/1-888-YOUR-CTA.

Es preciso señalar que, debido a la construcción de la autopista Kennedy/Edens, los automovilistas pueden experimentar retrasos y un aumento del tráfico en las calles del área local a medida que los conductores encuentran rutas alternativas para evitar los impactos del proyecto. Para obtener detalles completos sobre el proyecto de construcción, visite el sitio web del Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) en Idot.illinois.gov/projects/Interstate-90-Kennedy-Bridge-Study