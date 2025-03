A medida que se acerca la fecha límite para obtener una Real ID y aumenta la demanda, la Oficina del Secretario de Estado de Illinois abrirá pronto un "supercentro Real ID" en el centro de Chicago, al que se puede acudir sin cita previa, en un lugar reconocible.

El supercentro, cuya apertura está prevista para el miércoles 12 de marzo, estará situado en 191 N. Clark Street, que también actúa como el Supercentro de Votación de la ciudad durante las elecciones. El centro operará de 7:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, sólo para personas sin cita previa, dijeron los funcionarios. Se espera que el martes se revele más información sobre el sitio durante una conferencia de prensa del Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias.

El supercentro Real ID llega después de que la oficina del Secretario de Estado de Illinois anunciara una serie de iniciativas para obtener una Real ID en Illinois, incluidos horarios adicionales en los DMV, así como un portal en línea para ayudar a determinar qué residentes pueden necesitar una.

El interés por obtener una cita para obtener una Real ID se ha disparado en las últimas semanas, según ha dicho la oficina de Giannoulious. Durante los primeros 24 días de febrero, 860,000 personas intentaron concertar citas, según los funcionarios, lo que se sumó a la demanda "sin precedentes".

Después de múltiples retrasos y cambios de fecha, la fecha límite para obtener una Real ID es el 7 de mayo de 2025. Después del 7 de mayo, los residentes necesitarán tarjetas de identificación que cumplan con la Real ID para volar en vuelos nacionales en los Estados Unidos, aunque los pasaportes estadounidenses también pueden servir como documentación para esos vuelos, según los funcionarios. Una vez que pase la fecha límite, se espera que los agentes de la TSA adopten las Real ID en fases.

¿Cómo saber si necesitas una Real ID?

A partir del 7 de mayo, se requerirá una forma de identificación que cumpla con la Real ID para abordar vuelos dentro de los EE. UU. y para ingresar a ciertas instalaciones federales. Contrario a la información errónea, no se necesitará una Real ID para conducir, sostuvo Alexi Giannoulias en una conferencia de prensa reciente.

"Queremos que los habitantes de Illinois se aseguren de que realmente necesitan una Real ID antes de acudir a una instalación", dijo Giannoulias, promocionando el nuevo portal Real ID del estado. "Por ejemplo, le preguntará si tiene un pasaporte estadounidense, una tarjeta de entrada global o una identificación militar. Si responde que sí a cualquiera de ellos, le informará que no necesita una Real ID. E incluso si no tiene uno de ellos y no va a volar en una aerolínea comercial el 7 de mayo o a principios del verano, tampoco necesita una Real ID. Si ha pasado por el portal y ha determinado que necesita una Real ID, le presentará las opciones de atención sin cita previa del DMV y le informará cómo puede programar una cita en una instalación cercana a usted".

El Secretario de Estado de Illinois describe que las identificaciones reales son "opcionales" en su portal en línea. Puedes encontrar más información aquí.

Requisitos de la Real ID de Illinois

Para solicitar Real ID en Illinois, necesitarás los siguientes documentos:

Prueba de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal. Traiga uno de los siguientes documentos: una copia original o certificada de un acta de nacimiento estadounidense; un pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte; Documento de Autorización de Empleo, Formulario I-766; Tarjeta de Residente Permanente, Formulario I-551; o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables. Comprobante de número de Seguro Social (SSN) completo. Traiga uno de los siguientes documentos: una tarjeta de Seguro Social; W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y SSN completo; Formulario SSA-1099; o Formulario No SSA-1099. Se requieren documentos originales. Dos (2) documentos de residencia. Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, factura de hipoteca o documento médico. Se requieren documentos en papel. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo: extracto bancario) y proporcionar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables. Comprobante de firma. Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia de conducir/identificación de Illinois vigente. Para obtener una lista completa, consulta la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

Las tarjetas tendrán el mismo costo de $30 que las licencias de conducir y tarjetas de identificación comunes.

Citas para obtener la tarjeta Real ID en Illinois

La Oficina del Secretario de Estado de Illinois tiene una sección en su sitio web que permite a los residentes programar citas para obtener sus licencias y tarjetas que cumplan con la tarjeta Real ID, y también detalla las circunstancias en las que se requerirán las nuevas tarjetas.

Sin embargo, las citas para obtener la tarjeta Real ID pueden ser difíciles de conseguir.

"Debido a los requisitos de identificación real exigidos por el gobierno federal, nuestras instalaciones y nuestro sitio web se han visto desbordados de solicitudes de identificación real", decía un mensaje en el sitio web del Secretario de Estado de Illinois. "Como resultado, les pedimos a todos que se aseguren de que realmente necesitan una REAL ID antes de reservar una cita o visitar un centro. La fecha del 7 de mayo NO es una fecha límite definitiva y todos pueden viajar con un pasaporte estadounidense válido. Gracias".