Se reanude proyecto y se espera cierres de carriles el fin de semana en la I-57

El Departamento de Transporte de Illinois anunció hoy que el trabajo se reanudará este fin de semana en un proyecto para parchar y repavimentar la Interestatal 57 desde la Interestatal 294 (Tri-State Tollway), en Posen, hasta Halsted Street (Illinois 1), en Chicago, pasando por Dixmoor, Riverdale, Isla Azul y Parque Calumet.

A partir de las 9:00 p.m. viernes, 12 de mayo, a las 5 a.m. lunes, 15 de mayo, los cierres de carriles están programados para tomar lugar, si el clima lo permite, en la I-57 en dirección norte, desde la I-294 hasta justo antes de la calle 127. Al menos un carril hacia el norte permanecerá abierto en todo momento. La I-57 en dirección sur y las rampas no se verán afectadas.

Para completar el trabajo, los automovilistas deben esperar varios cierres parciales de rampas y carriles durante la noche y los fines de semana en ambos lados de la I-57, desde la I-294 hasta justo antes de la calle 127. Los cierres nocturnos tendrán lugar a partir de las 8 p.m. a 5 a.m. de domingo a jueves, de 9 p.m. viernes a las 11 a.m. sábados, y de 8 p.m. sábados a 11 a.m. domingos. Al menos un carril en cada dirección permanecerá abierto en todo momento.

Se prevé que el proyecto de $32,6 millones, que consiste en parchear y repavimentar 7,6 millas de la I-57, se complete a finales de este otoño.

Los automovilistas pueden esperar retrasos y deben permitir tiempo adicional para los viajes a través de esta área. Se insta a los conductores a que presten mucha atención a los banderilleros y letreros en las zonas de trabajo, obedezcan los límites de velocidad publicados y estén atentos a los trabajadores y el equipo.

Para obtener más información sobre los proyectos IDOT, haga clic aquí.