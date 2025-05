¿Se puede volar o viajar sin un Real ID después del 7 de mayo? Estos son los nuevos requisitos

Tras casi 20 años de retrasos, el 7 de mayo vence la fecha límite para poner en cumplimiento presentar un Real ID, que es una identificación más segura que ahora se requiere para abordar vuelos nacionales o ingresar a ciertos edificios federales.

La fecha límite llega en un momento en que las citas para el Real ID en Illinois han sido difíciles de conseguir. En el Supercentro del Real ID, solo para personas sin cita previa, ubicado en 191 N. Clark St. en Chicago, las filas han dado la vuelta a la manzana durante días, con residentes luchando por obtener la tarjeta de identificación antes de sus próximos viajes.

Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, declaró a NBC Chicago que los viajeros en el Aeropuerto Internacional O'Hare y otros aeropuertos del país podrían enfrentar métodos de revisión adicionales o tiempos de espera más largos sin una identificación que cumpla con los requisitos del Real ID.

Además, quienes obtuvieron su Real ID en las últimas semanas podrían no tener aún su tarjeta física, que llegará por correo en un plazo de dos a tres semanas. Según las autoridades, es probable que no se acepte un comprobante temporal de papel en el control de seguridad del aeropuerto.

"Las identificaciones temporales de papel por sí solas no son un tipo de identificación aceptable", declaró Jessica Mayle, portavoz regional de la TSA para los Grandes Lagos, a NBC Chicago el miércoles por la mañana desde O'Hare. "Sin embargo, si al solicitar su Real ID le devolvieron su antigua identificación heredada, puede traer ambos documentos. Intentaremos verificarlos, y esa podría ser una solución. Quizás podamos procesarlo con ellos".

Temprano el miércoles por la mañana en O'Hare, los mostradores y las filas de seguridad ya estaban repletas de viajeros que buscaban tomar sus vuelos. La reportera de NBC Chicago, Lisa Chavarria, informó desde el aeropuerto que quienes no tuvieran una identificación que cumpliera con los requisitos de la Real ID estaban siendo trasladados a una fila separada de la TSA.

Entonces, si no tienes un Real ID, ¿qué deberías traer al aeropuerto? Se aceptarán más de una docena de otras formas de identificación, y es posible que ya tengas una o más. A continuación, un desglose.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, a partir del 7 de mayo de 2025, "las licencias de conducir y las identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con la REAL ID ya no se aceptan como formas válidas de identificación en los aeropuertos".

Quienes no tengan una Real ID, o una forma de identificación que cumpla con el REAL ID, deben anticipar tiempos de espera más largos en el control de seguridad del aeropuerto, advirtió la TSA la semana pasada en Chicago. Los viajeros sin una pueden esperar retrasos, revisiones adicionales y la posibilidad de no pasar por el control de seguridad de la TSA si sus documentos no cumplen con los requisitos, dijo la agencia.

Aun así, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró el martes a las personas que aún no tienen un REAL ID pero que necesitan tomar un vuelo nacional el miércoles que podrán volar después de pasar controles de identidad adicionales.

“Pero se permitirá volar”, dijo. “Nos aseguraremos de que sea lo más sencillo posible”.

Es posible que ya cuentes con un documento de identidad válido y que cumpla con las normas en su país de origen. Estos incluyen pasaportes estadounidenses, tarjetas de pasaporte o Global Entry.

Según la TSA, aquí está la lista completa de documentos de identificación que cumplen con las normas Real ID que puede usar en el aeropuerto, aunque la TSA advirtió que la lista de documentos aceptables podría cambiar sin previo aviso:

Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Un documento de identidad con foto válido emitido por una nación tribal o tribu indígena reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC). Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de Marinero Mercante de EE. UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC)

Cómo obtener una tarjeta de identificación Real ID en Illinois

La Oficina del Secretario de Estado de Illinois tiene una sección en su sitio web que permite a los residentes programar citas para obtener sus licencias y tarjetas que cumplen con los requisitos delReal ID. Sin embargo, los funcionarios advierten que las citas para el Real ID pueden ser difíciles de conseguir.

"Debido a los requisitos federales de la Real ID, nuestras instalaciones y nuestro sitio web se han visto saturados de solicitudes de Real ID", decía un mensaje en el sitio web del Secretario de Estado de Illinois. Por lo tanto, les pedimos a todos que se aseguren de necesitar una identificación REAL ID antes de programar una cita o visitar un centro. El 7 de mayo NO es la fecha límite definitiva y todos pueden viajar con un pasaporte estadounidense válido. Gracias.

Como parte de los esfuerzos continuos para abordar el aumento de la demanda, la oficina agregó casi 2500 citas diarias adicionales.

Según un comunicado de prensa, se han implementado medidas de seguridad en las 44 oficinas del DMV, que solo atienden con cita previa, en Chicago y sus alrededores.

Un antiguo edificio de Walgreens en el Loop de Chicago se utiliza a menudo como "supercentro de votación" durante la temporada electoral. Sin embargo, actualmente, el 191 N. Clark St. se conoce como el "Supercentro Real ID".

Giannoulias anunció a principios de este año el nuevo supercentro en el centro, equipado con 30 mostradores de servicio individuales. El centro, que solo atiende sin cita previa, abre de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes. Fotos y videos del supercentro muestran largas filas que se extienden por cuadras.

Se espera que el supercentro permanezca abierto mucho después de la fecha límite del 7 de mayo para obtener la Real ID, según Giannoulias.

¿Qué necesita traer para obtener una Real ID? Aquí tienes una lista de verificación

A continuación, encontrará una lista de verificación con todos los documentos necesarios que deberá presentar en una oficina del DMV.

¿Cuánto cuesta una tarjeta Real ID?

Según la Secretaría de Estado, las tarjetas costarán $30, el mismo precio que una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Illinois.