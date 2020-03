Se eleva a cuatro los casos de coronavirus en Illinois

ILLINOIS- Una cuarta persona fue diagnosticada con coronavirus, así lo confirmaron las autoridades sanitarias este lunes.

En un comunicado se indicó que se trataría de la esposa del hombre que dio positivo a la prueba COVID-19 durante el fin de semana y que se encuentra hospitalizado en el Northwest Community Hospital en Arlington Heights.

Se espera que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmen este caso, mientras tanto autoridades en Illinois dijeron que la mujer tiene unos 70 años, que hasta el momento se encuentra bajo cuarentena en su hogar y en constante monitoreo de las autoridades.

Su esposo también de 70 años dio positivo a la primera prueba del virus la noche del pasado sábado conviertiéndose en el tercer caso de contagio reportado en el estado.

Si bien, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aún tienen que confirmar oficialmente los resultados de la prueba, el hombre está hospitalizado aisladamente en el Northwest Community Hospital.

Autoridades de salud señalan que el riesgo de contraer coronavirus en Illinois es muy bajo, pero recomendaron tomar precauciones.

Al respecto y en un comunicado, el hospital dijo que el personal y funcionarios han implementado todos los protocolos médicos correspondientes y que están localizando a las personas que tuvieron contacto con este paciente para reducir el riesgo de contagio.

Estos dos nuevos casos se registran después de que una pareja de esposos dieran positivo al virus a finales de enero. Ambos se recuperaron satisfactoriamente.

Entre tanto y como medida preventiva, dos empleados del Distrito Escolar 25 de Arlington Heights y sus hijos decidieron aislarse de manera voluntaria y no asistir a la escuela ni al trabajo este lunes.

En un boletín enviado a la comunidad escolar, funcionarios del distrito dijeron que un pariente de la niñera que cuida de los menores, trabaja en el hospital y habría estado expuesta al paciente contagiado.

“Actualmente ninguna de las personas involucradas, ni el empleado del hospital, la niñera, los empleados del distrito y sus hijos, muestran síntomas del virus", dijo Lori Bein superintendente del distrito.

Durante el fin de semana, las autoridades estatales y locales incrementaron los exámenes para detectar la enfermedad mientras aumentaba el número de casos a nivel nacional, con nuevas infecciones anunciadas en Illinois, Rhode Island y el estado de Washington.

Funcionarios en el área de Seattle dijeron que dos personas más han sido diagnosticadas con el coronavirus, dos hombres de poco más de 60 años que están en estado crítico.

Eso aumenta a seis el número de casos en el área de Seattle. En un asilo en Kirkland, Washington, 50 personas más están enfermas y se les hacen pruebas.

Mientras Estados Unidos se prepara, científicos en el Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson y la Universidad de Washington dijeron el domingo que tenían evidencia de que el coronavirus podría haber estado circulando en el estado hasta por seis semanas sin detectarse, hallazgo que, de ser cierto, podría significar que hay cientos de casos sin diagnosticarse en el área.

La investigación no ha sido publicada en una revista especializada ni examinada por otros científicos.

Científicos no relacionados con la investigación dijeron que los resultados no les sorprendían, y señalaron que para muchas personas _sobre todo las más jóvenes y sanas_ los síntomas no son mucho peores que los de una influenza o gripe fuerte.

El número de casos conocidos del coronavirus en Estados Unidos alcanzó los 70 el domingo.

Mientras tanto si tiene dudas, preguntas o sospecha posible contagio del coronavirus el Departamento de Salud Pública de Illinois le piden llamar al 1-800-889-3931.