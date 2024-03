Se acerca fecha límite para solicitud de voto por correo en las primarias de Illinois

Si bien faltan solo unos días para las elecciones primarias, no es demasiado tarde para solicitar una boleta de voto por correo, pero se acerca rápidamente la fecha límite para hacerlo.

Según la Junta Electoral del estado, las solicitudes para votar por correo deben recibirse a más tardar cinco días antes de una elección, por lo que si los votantes desean emitir su voto por correo para las elecciones primarias, deben presentar su solicitud antes del jueves.

Esto es lo que necesitas saber sobre la votación por correo en Illinois.

¿Quién es elegible para votar por correo en Illinois?

Según la ley de Illinois, cualquier votante calificado que esté debidamente registrado puede votar por correo. Los votantes también tienen la opción de solicitar una boleta por correo para una sola elección o recibir dichas boletas de forma permanente, según los formularios que presenten.

Los miembros del ejército de los EE. UU. que se espera que estén ausentes de su condado de residencia el día de las elecciones también pueden enviar boletas de voto por correo, pero las solicitudes para hacerlo deben recibirse al menos 30 días antes de las elecciones.

Los ciudadanos registrados de los EE. UU. que se encuentran temporalmente fuera del país también pueden votar por correo en Illinois.

Cómo obtener una solicitud de voto por correo

Las solicitudes para votar por correo se pueden encontrar en el sitio web de la Junta Estatal de Elecciones. También se pueden obtener en persona en la oficina del secretario del condado y toda la documentación requerida debe presentarse antes del jueves, según los funcionarios.

¿Qué se requiere en el formulario de registro?

Todos los votantes interesados ​​en votar por correo deberán dar su nombre, su dirección, la dirección a la que desean que se envíe la boleta y su afiliación partidista a los efectos de la boleta de las elecciones primarias.

También deberán aportar una firma.

¿Cuándo es la fecha límite para enviar las boletas por correo?

Las boletas emitidas por correo deben tener matasellos de la fecha de la elección, que es el 19 de marzo. Las boletas deben recibirse dentro de las dos semanas posteriores a esa fecha para que se cuenten para los resultados de la contienda, según la Junta Estatal de Elecciones.

¿Puedo optar por votar en persona?

Los votantes pueden optar por emitir su voto el día de las elecciones, pero deberán dar un paso adicional para hacerlo. Eso puede incluir enviar su boleta por correo a un juez electoral para su cancelación. Si un votante nunca recibió su boleta, debe firmar una declaración jurada indicando que no recibió su boleta antes de votar.

Los votantes también pueden firmar una declaración jurada declarando que completaron y devolvieron su voto, pero que la autoridad electoral no lo recibió.

Si un elector recibió la boleta pero no la devolvió y no tiene la boleta para entregarla a los jueces electorales, solo se le permitirá emitir un voto provisional, que solo se contará tras la confirmación de que el elector no votó de cualquier otra manera.