El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre City Colleges of Chicago.

La mayoría está de acuerdo en que una educación universitaria ayuda a las personas a salir adelante en la sociedad actual. Un título universitario abre puertas a grandes oportunidades: pasantías, trabajos y estudios de maestría o doctorado.

Sin embargo, no es ningún secreto que graduarse de una institución de cuatro años requiere de mucho esfuerzo. En tiempos de crisis o incertidumbre económica, algunos estudiantes pueden preguntarse cómo hacer para pagar el costo de la universidad—tanto en términos de dinero como de tiempo. Otros pueden temer que las interrupciones repentinas en su vida familiar o escolar dificulten todo su arduo trabajo y lo que hayan logrado hasta ahora.

Los estudiantes que buscan una forma flexible y económica de alcanzar un título de cuatro años podrían considerar tomar algunos cursos de verano que ofrezcan créditos universitarios en un community college. Este semestre de verano es un momento ideal para enfocarse en aspectos específicos de sus estudios, ya sea que quieran tomar de una vez cursos de educación general, dedicarle más tiempo a una materia en particular o corregir alguna brecha que puede haber ocurrido en su educación durante el semestre anterior.

La mayoría de community colleges ofrecen opciones de verano que pueden transferirse fácilmente a la universidad de un estudiante. Por ejemplo, muchas de las clases ofrecidas en City Colleges of Chicago—el sistema de community colleges más grande de Illinois y uno de los más grandes del país—están aprobadas por la Illinois Articulation Initiative, lo que permite a los estudiantes transferir sus créditos a más de 100 universidades participantes en todo el estado. De esta manera, los estudiantes pueden tomar clases de estudios generales o pre-requisitos durante el verano, y luego transferir sus créditos cuando la vida se sienta un poco más estable.

Como los cursos de community colleges a menudo son más accesibles que sus contrapartes en escuelas de cuatro años, los estudiantes pueden ahorrar miles de dólares en la matrícula. Esto hace que un community college sea una excelente opción para aquellos que inesperadamente han visto sus horas de trabajo o salarios reducidos. En épocas de rápido cambio económico, las opciones para acceder a la universidad pueden parecer un regalo caído del cielo.

De hecho, al continuar su educación en un community college durante el verano, los estudiantes se ponen en una mejor posición para poder completar su título de cuatro años. Las clases que tomen terminarán ahorrándoles tiempo durante los semestres de primavera y otoño, tiempo que pueden usar para pasantías, voluntariados u otras actividades. Asimismo, pueden utilizar el dinero ahorrado en otros gastos esenciales.

Es importante tener en cuenta que los semestres de verano cubren todo el material del curso en un periodo corto. Dicho esto, muchos community colleges vienen ofreciendo sesiones en línea e híbridas hace años, lo que significa que los estudiantes encontrarán fácilmente una estructura que se adapte a sus necesidades y estilos de vida.

Obtener créditos universitarios durante el verano es una excelente opción para los estudiantes que desean tomar el control de su educación y ahorrar dinero. Para conocer qué opciones hay para este semestre de verano, habla con la Oficina de Asesoramiento Académico de tu escuela para ver qué cursos podrías tomar y cuáles community colleges ofrecen programas de transferencia a los que puedas aplicar.

Aunque el camino hacia la graduación se vea un poco diferente a lo esperado, hacer un semestre de verano en un community college puede ayudar a mantener abierta la opción de alcanzar un título universitario.

Para obtener más información sobre los cursos de verano en City Colleges of Chicago, haz clic aquí.