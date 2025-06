Nuestra serie “Rostros de Chicago” busca dar a conocer la historia de éxito de inmigrantes de Chicago.

Cada una de las personas que estaremos presentándoles llegaron al país por circunstancias diferentes, pero con la misma ilusión de salir adelante.

Cada una de las personas que estaremos presentándoles llegaron al país por circunstancias diferentes, pero con la misma ilusión de salir adelante.

Le contamos la historia de Eréndira Rendón – la “dreamer” que ha superado todos los obstáculos.

Eréndira Rendón, desde el interior de esta oficina, ha apoyado legislaciones importantes en beneficio a la comunidad inmigrante en Illinois.

Pero en esas cuatro paredes también se escode su lucha personal.

“Yo creo que nunca sabes lo que te espera y lo difícil que es vivir una vida como un inmigrante indocumentado”, dijo Eréndira Rendón, vicepresidente de Justicia para el Migrante del Proyecto Resurrección y "dreamer".

Eréndira nació en Oaxaca, México.

En un ambiente humilde.

Era solo una niña cuando emigróa Harvard, Illinois para reunirse con su papá.

“Mi papá se vino cuando yo tenía ocho meses, una historia muy típica de que primero llega el papá, trabaja, se establece un poquito y luego ya mi mamá y mis hermanos y yo nos venimos cuando yo tenía cuatro años”, dijo.

Ahora es “dreamer” y recipiente de DACA.

Pero también es la vicepresidenta de Justica para el Migrante del Proyecto Resurrección. departamento que ella misma fundó.

“Llevo 15 años trabajando en el área de justicia para inmigrantes, tratando de cambiar leyes estatales”, señaló.

Pero antes de llegar ahí, se enfrentó a varios retos.

¿Qué es lo más difícil que has vivido como inmigrante indocumentada?

“Cuando tenía 15 años y quería sacar mi licencia, saber que eres diferente a todos los demás y que al final de esa clase tú no vas a tener tu licencia y el no saber si podía ir a la universidad, a pesar de que I was a Good student, yo era buena estudiante”, indicó.

Sin poder optar a ayuda financiera por el gobierno, Eréndira logró graduarse de la universidad.

“Mi papá arreglaba casas y mi mamá vendía oro y sacaban tandas , agarraban el número que correspondía cuando tenían que pagar la universidad para poder pagar mi universidad”, relató.

Pero los retos no acabaron ahí…

“Cuando logré ir a la Universidad de Illinois y cuando ya me iba a graduar y de repente me dije OMG, ¿cómo voy a trabajar?”, dijo.

Otro obstáculo que logró vencer.

Y no solo eso.

Eréndira junto a su equipo lograron un papel importante en la creación y aprobación de leyes y programas proinmigrantes, como las licencias de conducir temporales para visitantes, la expansión de la asistencia sanitaria para indocumentados, entre otras iniciativas.

También fue honrada con el prestigioso premio nacional Ohtli – uno de los más altos honores para los mexicanos que empoderan a los ciudadanos mexicanos en el extranjero.

Es un reconocimiento a su inquebrantable lucha que aún no acaba y que hoy por hoy se hace aún más difícil…pero en las palabras de Eréndira, no hay imposibles.

“Siempre tenemos que estar nosotros compartiendo nuestras historias para recordarle a las personas quiénes somos los inmigrantes, quiénes somos los dreamers, quiénes somos, con qué esperanzas hemos venido, qué hemos logrado… y si nos dan una oportunidad, ¿qué más podemos hacer?”, concluyó.