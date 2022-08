Indiana: contribuyentes que no recibieron primera ronda de cheques podrían recibir hasta $325

INDIANÁPOLIS — Alrededor de 1.7 millones de cheques de reembolso de impuestos del gran superávit del presupuesto estatal de Indiana que se han retrasado durante meses serán mayores cuando finalmente comiencen a llegar a los buzones.

Los legisladores estatales aprobaron la semana pasada una segunda ronda de reembolsos de $200 por contribuyente, además de los pagos de $125 que se activaron el verano pasado debido al aumento de la recaudación de impuestos.

Aproximadamente la mitad de los $545 millones en los pagos iniciales bajo la ley estatal de reembolso automático de impuestos se enviaron mediante depósitos bancarios directos a partir de mayo.

Sin embargo, el envío de cheques impresos a unos 1.7 millones de contribuyentes que no proporcionaron información de la cuenta bancaria se ha suspendido debido a retrasos en los envíos del papel especial requerido, según la oficina del auditor estatal.

La impresión de esos cheques podría comenzar la próxima semana e incluirá también los segundos reembolsos, por un total de $325, dijo Emily Boesen, vocera de la oficina del auditor.

Se pueden imprimir hasta 50,000 cheques por día, y la oficina estima que completará ese trabajo a principios de octubre, indicó Boesen.

Aún no se ha fijado una fecha de cuándo comenzará la nueva ronda de reembolsos de $200 a través de depósitos directos, según el Departamento de Ingresos del estado.

La Legislatura dominada por los republicanos aprobó los nuevos pagos el viernes en un acuerdo que dedicó alrededor de $1 mil millones del récord estatal de $ 6.1 mil millones en reservas de efectivo a los pagos de reembolso.

Los legisladores demócratas criticaron los retrasos en la distribución de la primera ronda de pagos, que la oficina de Holcomb dijo inicialmente que estaría lista para mayo.

Los republicanos también rechazaron las repetidas llamadas de los demócratas desde marzo para suspender los impuestos estatales a la gasolina, que actualmente se ubican en un récord de 62.4 centavos por galón. Los demócratas argumentaron que sería una forma más rápida de brindar alivio financiero a los residentes.

El senador demócrata David Niezgodski de South Bend expresó que le preocupaba que “el último reembolso de los contribuyentes apenas haya llegado a nuestros ciudadanos”.

“Me temo que muchas de las personas a las que servimos han sufrido mientras tanto”, sostuvo Niezgodski. “Ojalá hubiera podido emitir mi voto a favor de una legislación de ayuda más integral hace unos cinco meses”.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato el miércoles a una solicitud de comentarios sobre tales críticas.

El plan de reembolso aprobado la semana pasada también permite que quizás 600,000 personas que no presentaron declaraciones estatales para 2021 soliciten los reembolsos de $200. Aún no se han anunciado los detalles sobre cómo se podrían reclamar esos reembolsos.

“Si no calificaron para los $125 y no recibirán un cheque combinado, estamos trabajando en la logística con el Departamento de Ingresos y no tenemos un tiempo estimado”, dijo Boesen, vocera de la oficina del auditor.