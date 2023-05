Asaltan a tres adultos mayores mientras esperaban recibir despensas de alimentos en La Villita

CHICAGO - En el área de La Villita, entre 150 y 200 personas acuden diariamente a la despensa de comida Pan De Vida en busca de alimentos gratuitos. Sin embargo, este martes tres adultos mayores que acudieron al lugar en busca de ayuda se convirtieron en víctimas de la delincuencia en Chicago.

El hecho ocurrió cerca de las 5 a.m. de este martes en la despensa de alimentos Pan De Vida ubicado en La Villita. La policía dijo que 4 hombres descendieron de un vehículo sedán de color blanco, y tras amenazar a sus tres víctimas con un arma de fuego, les exigieron dinero.

“Es una sinvergüenzada de esos rateros que andan por ahí. Uno esperando que le den un taquito a uno que no tenemos para vivir y resulta que voy para que me quiten en un rato. No es justo”, expresó José Ruiz, un residente del área.

Por su parte, Saúl Durán pidió que la policía estuviera más pendiente para evitar estos asaltos.

El reporte oficial reveló que un hombre de 61 años fue golpeado y robado; otro de 72 años fue golpeado en la cabeza y una mujer de 57 años fue robada.

“Estamos tratando de hablar con ellos, para ver como están, cómo se sienten y estamos trabajando para saber quién más estuvo aquí y fue afectado”, indicó Rosario Domínguez, portavoz de Pan De Vida.

Domínguez agregó que, aunque el lugar abre sus puertas a las 8 a.m., las personas llegan durante horas de la madrugada para apartar su cupo, pero tras este incidente, se están anunciando cambios.

“Estamos pidiéndoles a las personas que lleguen solamente una hora antes de que abramos, así está un personal en caso de que algo pase”, dijo Domínguez.

Por su parte, el concejal del distrito 22 Michael Rodríguez lamentó la situación y dijo que le solicitó al comandante de policía del área que aumente el número de oficiales en las horas de la madrugada.

“Voy a empujar al distrito 10 que doble sus esfuerzos de que haya más policía en ese terreno, pero también hemos conseguido compromiso del condado del sheriff de que va haber presencia de policías del sheriff”, comentó Rodríguez.

Por ahora la investigación continúa y hasta el momento las autoridades no han realizado arrestos. Autoridades piden que, si alguien tiene pistas que ayuden a identificar a los asaltantes, se puede comunicar a la policía de forma anónima