Roban restaurante hispano en Pilsen y todo quedó captado en cámara

Este fin de semana, un robo en unos de los restaurantes en el corazón de Pilsen, El Mezquite, quedó captado en cámaras de seguridad.

“La puerta por la que entraron fue esta, fue la que destruyeron la que rompieron eso fue a las 6 de la mañana ellos entraron por aquí”, dijo Martin Cruz, propietario del restaurante El Mezquite.

Paso a paso, Martin Cruz cuenta lo que sus cámaras de seguridad captaron el sábado 12 de agosto alrededor de las 6:00 am en el Mezquite, localizado en la calle 18 en el vecindario de Pilsen.

Indica que al entrar al negocio por la mañana se percató de que la puerta que da hacia el sótano estaba abierta y el vidrio de la puerta que da hacia el patio estaba completamente destrozado.

“Me cayó de sorpresa la verdad porque no me esperaba que esto sucediera, porque tenemos cámaras, ellos saben que tenemos cámaras, pero a esta gente no le importa nada de eso”, dijo.

Agregó que no lograron llevarse fuerte cantidad de dinero, ya que acostumbra a dejar la caja registradora vacía, pero aún busca que den con los responsables.

“Estoy trabajando para tener algo y vivir bien porque me gusta, para que una persona venga y te quiera quitar lo que te ha costado mucho trabajo”, señaló.

En las imágenes se observan a tres personas cuando brincan el barandal por el callejón a plena luz del día. Entran al restaurante por una puerta lateral e incluso bajan rápidamente hasta el sótano, buscando algo de valor, para luego salir corriendo hacia el callejón.

De acuerdo con las autoridades, esa misma mañana ocurrieron otros dos robos sumando un total de tres en un lapso de casi 20 minutos en las cuadras 1100, 1700 y 1200 al oeste de la calle 18.

Autoridades piden el apoyo de la comunidad para encontrar a tres hombres entre 15 a 18 años de edad, que miden entre 5'09 a 6'00 pies de estatura, y visten sudaderas oscuras con capucha y máscaras quirúrgicas.

Estos hechos para los dueños de negocios como Cruz, significan más que una pérdida monetaria. “Impotencia porque no sé qué haría si los tuviera enfrente, en serio”, dijo.

De acuerdo con las autoridades aún no se ha realizado ningún arresto relacionado con los robos, pero aún continúan investigando.