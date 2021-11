Reverendo Jesse Jackson se unirá a protesta el domingo en Kenosha por el veredicto de Rittenhouse

KENOSHA - Varios grupos, incluido uno dirigido por el reverendo Jesse Jackson, participarán en una marcha el domingo por la tarde en Kenosha para protestar por la absolución de Kyle Rittenhouse, diciendo que el objetivo de los grupos grupo es que el adolescente enfrente cargos federales en conexión al disparo mortal de dos personas en agosto de 2020 y que su madre también los enfrente.

Rittenhouse fue absuelto de los cinco cargos en un juicio que capturó la atención de los medios nacionales, pero activistas, incluidos Jackson, el rabino Michael Ben Yosef y el obispo Tavis Grant, están pidiendo un escrutinio adicional en el caso en forma de una investigación federal y una investigación de las acciones de la madre de Rittenhouse.

“El veredicto de no culpable es muy revelador del estado de la justicia penal en Estados Unidos”, dijo Grant, Director de Campo Nacional de la Coalición Rainbow PUSH, en un comunicado. “Todavía hay leyes federales que violó. Él no está libre de culpa”, agregó.

Según los organizadores, la marcha comenzará a las 2:00 p.m. en el Civic Center Park en Kenosha. Los manifestantes volverán sobre los movimientos realizados por Rittenhouse la noche de los tiroteos, y la marcha terminará en la corte del condado Kenosha, según los detalles de la manifestación planificada.

Grant dice que el grupo está elaborando una “agenda de políticas públicas” y está pidiendo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue los tiroteos mortales.

Los grupos también están pidiendo que la madre de Rittenhouse enfrente cargos en relación con el tiroteo, alegando que ella “ayudó e instigó” las acciones de su hijo.

La protesta del domingo es la última de una serie de manifestaciones tanto en Kenosha como en todo el país tras el veredicto, que se pronunció el viernes.

Rittenhouse fue declarado no culpable por un jurado después de cuatro días de deliberaciones tras su juicio por asesinato. El joven de 18 años fue juzgado por matar a dos hombres y herir a un tercero con un rifle durante una turbulenta noche de protestas y saqueos que estalló en Kenosha en el verano de 2020 después de que un hombre negro, Jacob Blake, fuera baleado por un oficial blanco.

Rittenhouse y sus abogados argumentaron que había actuado en defensa propia, mientras que la fiscalía argumentó que había instigado el derramamiento de sangre.

Después de un juicio con varias mociones de anulación y con el juez Bruce Schroeder desestimando un cargo de armas contra el adolescente, Rittenhouse fue absuelto el viernes.

“Decir que nos sentimos aliviados sería un grave malentendido”, dijo el abogado defensor Mark Richards después del veredicto. “(Kyle) quiere seguir adelante con su vida. Tiene una gran sensación de alivio por lo que el jurado le hizo hoy”.

Las familias de los dos hombres muertos en el tiroteo expresaron su decepción por el veredicto, al igual que la familia de Blake.

“Esto simplemente no es un ataque a los afroamericanos ... Puedes sentarte y decir 'no es tu gente y no somos nosotros y dejar caer el primer dominó', pero esto es un ataque directo a nuestra democracia”, dijo el tío de Jacob Blake, Justin Blake, a Phil Rogers de NBC 5.

Blake quedó parcialmente paralizado cuando un oficial de policía de Kenosha le disparó siete veces en la espalda y el costado mientras respondía a los informes de un disturbio doméstico. Blake había estado peleando con los oficiales y tenía un cuchillo en el momento del tiroteo.

Los fiscales del condado luego se negaron a presentar cargos contra el oficial involucrado en el tiroteo.