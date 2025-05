Autoridades de Chatham dan a conocer nuevos detalles sobre el trágico accidente que dejó a cuatro menores de edad sin vida y varios heridos.

La conductora no está bajo custodia y hasta el momento no enfrenta ningún tipo de cargos. En cuanto a los exámenes preliminares no arrojan nada de alcohol.

La policía estatal de Illinois dio una conferencia de prensa sobre la tragedia que dejó a tres menores de edad y a una adolescente sin vida, la tarde del lunes 28 de abril cuando un vehículo se impactó contra el edificio donde se llevaba a cabo un campamento extraescolar ubicado en la ciudad de Chatham. La conductora es identificada como Marianne Aker, de 44 años.

“Se analizó la sangre y la orina de la conductora y los resultados preliminares indicaron negativo para alcohol y negativo para algún tipo de sustancia controlada”, comentó Brendan F. Kelly, director de la policía estatal de Illinois.

Kelly agregó: “Algunas evidencias han indicado la posibilidad de que una emergencia médica podría haber sido la causa del impacto, sin embargo la investigación de esta información continua y no se ha concluido”.

De acuerdo con la investigación , el vehículo que manejaba Aker, se salió de la carretera, atravesó una zona agrícola y se impactó contra un edificio donde se llevaba a cabo un campamento extraescolar. Por el accidente murieron Ainsley Grace Johnson, de 8 años, Alma Buhnerkempe, de 7 años; Rylee Britton, de 18 años y Kathryn Corley, de 7 años.

“Hemos reconstruido la escena, fotografías, video captado por drones, diagramas y analizando información obtenida por computador del vehículo para recolectar la evidencia necesaria en este caso”, señaló Kelly.

El accidente dejó también a 6 niños más heridos, los cuales fueron dados de alto a medida que se realizaba su evaluación.

En conferencia de prensa confirmaron, que la conductora había trabajado con la policía estatal de Illinois, pero se retiró hacía aproximadamente 7 años. La investigación continua y se está a la espera que el fiscal del condado determine si debe o no enfrentar algún cargo.