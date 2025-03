Revelan audios y video de mortal tiroteo en Aurora tras persecución policial

La policía de Aurora reveló audios y videos del caso donde el joven Christopher Lepe de 19 años murió baleado por oficiales de la policía de esa dependencia.

El jefe de policía y el alcalde de Aurora también explicaron que el motivo de la distribución del material es por transparencia.

Cabe mencionar que, aunque la policía de Aurora distribuyó el video, no le dieron a Telemundo Chicago la versión original, si no una versión editada por ellos. Esto incluye las reacciones de las autoridades, cuya entrevista no fue hecha por Telemundo Chicago.

Parte del video que distribuyó la policía de Aurora muestra a un oficial que sale de la patrulla, se acerca a un hombre que se ve intentando salir de otro auto quien parece tener algo entre sus manos. Le gritan que se salga del auto y después se escuchan los disparos.

Otras de las imágenes muestra cuando indican que un hombre no obedeció a las órdenes de los oficiales de detenerse y se va a alta velocidad donde indican que se inició una persecución.

Después de iniciar la persecución, también se observa cuando la policía coloca ponchallantas en la calle para detener al vehículo y luego que el conductor se detiene, es rodeado por al menos tres patrullas.

Desde ese ángulo se ve al hombre que está adentro con algo en sus manos, lo que provocó que los oficiales dispararan sus armas.

Después de los disparos relatan que se llamó los paramédicos y trasportaron al hombre al hospital donde luego murió.

Además del video del incidente también distribuyeron un video editado por ellos donde muestran tanto al alcalde como ael jefe de policía de Aurora hablando sobre el caso.

"La transparencia es una piedra angular de nuestro compromiso para esta comunidad y creemos que es importante compartir esta información. Entendemos que aun hay muchas preguntas sobre este incidente. En este momento el caso permanece bajo una investigación independiente", dijo Keith Cross, jefe de la policía de Aurora.

El caso está siendo investigado por el fiscal estatal en el condado de Kane y por un grupo de investigaciones de crímenes mayores del mismo condado.

“Mi corazón está con cado uno de los afectados de este incidente, los involucrados y las familias y nuestra comunidad entera de Aurora, les aseguro que la transparencia y responsabilidad siguen siendo prioridades en nuestra ciudad”, comentó Richard Irvin, alcalde de Aurora.

En la parte que fue presentada con el audio se escucha cuando se pide ayuda para detener a alguien después de que un oficial resultó herido.

El incidente ocurrió el 19 de marzo alrededor de la 1:30 a.m. y en esa semana autoridades indicaron que se acercaron a un conductor que parecía intoxicado y que después de verlo en un auto estacionado de manera sospechosa en el área del camino South Randall aparentemente el oficial le pidió al hombre que saliera, pero se fugó arrollando al oficial y dejándolo herido.

Telemundo Chicago se comunicó con la familia del joven fallecido, con quienes pactamos una entrevista, pero en nuestro camino a Aurora nos llamaron para cancelar debido a que la madre de sentía mal y dijeron que sería llevada al hospital.