Retiran fresas congeladas vendidas en Illinois por supuesta vinculación con brote de hepatitis A

Más marcas de fresas congeladas vendidas en tiendas en estados de todo el país, incluido Illinois, fueron retiradas debido a preocupaciones sobre la hepatitis A, dijo la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU en una actualización el martes.

Según la actualización de la FDA, los productos Great Value Sliced Strawberries, Great Value Mixed Fruit y Great Value Antioxidant Blend que se distribuyeron a Walmart en 32 estados, incluido Illinois, han sido retirados voluntariamente. La lista completa de estados afectados se puede encontrar aquí.

También se agregaron al retiro del mercado, que se anunció inicialmente en febrero, los productos Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend, entregados a las tiendas Costco Wholesale en Colorado, Texas, California y Arizona.

Los productos vendidos en Illinois retirados anteriormente incluyen las fresas orgánicas Simple Nature y las fresas orgánicas Made With que se venden en algunas tiendas de comestibles del estado, así como la mezcla de frutas tropicales orgánicas que se venden en las tiendas Trader Joe's en todo el país.

No se han reportado enfermedades o casos en Illinois, afirma la FDA. Puede encontrar más información sobre los productos retirados aquí.

La enfermedad ocurre entre 15 y 50 días después de la exposición e incluye fatiga, dolor abdominal, ictericia, pruebas hepáticas anormales, orina oscura y heces pálidas. La vacunación puede prevenir enfermedades, si se administra dentro de las dos semanas posteriores a la exposición.

Cualquiera que haya consumido el producto afectado debe consultar con su proveedor médico para determinar si vacunarse es la mejor opción. Además, cualquier persona con síntomas debe comunicarse con los proveedores de atención médica o con el departamento de salud local de inmediato, según el sitio web de la FDA.