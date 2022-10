Restos encontrados en 1974 identificados como hombre desaparecido de Illinois

JOLIET, Illinois — Los restos humanos descubiertos en 1974 cerca de un arroyo en el noreste de Illinois han sido identificados mediante pruebas forenses de ADN como un hombre de los suburbios de Chicago quien desapareció a principios de la década de 1970, dijeron las autoridades.

Los restos óseos son los de Donald M. Rozek de Harvey, Illinois, y la causa de la muerte de Rozek sigue sin determinarse, anunció el miércoles la Oficina Forense del condado Will.

La oficina forense y la Oficina del Alguacil del condado Will trabajaron con Othram Inc., un laboratorio privado que realiza pruebas forenses avanzadas de ADN, para identificar los restos de Rozek, informó The (Joliet) Herald-News.

Cazadores encontraron los restos óseos en noviembre de 1974 cerca del lecho de un arroyo del condado Will al noreste de la Interestatal 55 y la Ruta 6. Los restos finalmente fueron enterrados, pero fueron exhumados en diciembre de 1993 para que la oficina del alguacil los analizara más. Se desconocía la identidad del hombre, pero la oficina del forense comenzó a trabajar en el caso a través de una unidad de casos sin resolver formada en 2009.

En colaboración con la oficina forense, Othram Inc. desarrolló un perfil genético el año pasado que se envió a FamilyTree DNA, indicó la oficina forense. Luego, los genealogistas redujeron las pistas familiares, lo que llevó a los investigadores a entrevistar a varias personas de Washington, Hawái, Georgia y Florida.

Después de un trabajo adicional de perfiles de ADN y genealogía, Othram redujo la búsqueda a un residente de Illinois que era un posible sobrino del hombre no identificado. Las pruebas posteriores determinaron que él y el hombre eran, de hecho, sobrino y tío.

El sobrino dijo a los investigadores que tenía un tío que desapareció en 1971 ó 1972 y nunca más fue visto, según la oficina forense, que dijo que se cree que Rozek era un veterano del ejército.

El caso sigue bajo investigación, pero el forense adjunto Joseph Piper comentó que Rozek tendría entre 26 y 30 años cuando desapareció.