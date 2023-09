“Estamos entristecidos”: Así informó el restaurante The Signature Room el cierre a sus empleados

El antiguo restaurante de alta cocina de Chicago, The Signature Room, en un memorando a los empleados el jueves describió lo que llevó al cierre abrupto del establecimiento.

"Estimado equipo de Signature Room", comienza el memorando obtenido por NBC Chicago. "Estamos realmente entristecidos por la noticia de que, después de 30 años en la cima de Chicago, The Signature Room cerrará a partir del jueves 28 de septiembre de 2023. Estamos extremadamente decepcionados de que los nuevos términos de arrendamiento no se hayan podido renegociar exitosamente con nuestro propietario y, por lo que no nos permite continuar nuestra misión en el lugar que todos amamos. Como resultado, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas".

El memorando continúa calificando la noticia como "extremadamente difícil" y "abrumadora".

La nota completa se puede encontrar a continuación:

Estamos realmente entristecidos por la noticia de que, después de 30 años en la cima de Chicago, The Signature Room cerrará a partir del jueves 28 de septiembre de 2023. Estamos extremadamente decepcionados de que los nuevos términos de arrendamiento no se hayan podido renegociar exitosamente con nuestro arrendador y, por lo tanto, no nos permite continuar nuestra misión en el lugar que todos amamos. Como resultado, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas.

El memorando también indicaba que se proporcionaría información a los empleados sobre seguros y artículos personales olvidados.

Además, un cartel colocado en el lugar del restaurante el jueves citaba "problemas económicos" como motivo del cierre "permanente".

"Con gran pesar anunciamos el cierre permanente de nuestra querida Signature Room en el día 95 a partir del jueves 28 de septiembre de 2023", decía el cartel, obtenido por NBC Chicago. "Durante más de 30 años, hemos tenido el privilegio y el honor de servir a los habitantes de Chicago y a visitantes de todo el mundo. Desafortunadamente, después del cierre de nuestra ciudad y restaurante debido a la pandemia de COVID-19, nos hemos enfrentado a graves dificultades económicas. y los desafíos han sido mayores de lo previsto".

La noticia fue reportada por primera vez por Crain's Chicago Business.

Las llamadas a Signature Room de NBC Chicago se dirigieron a un sistema de mensajería automatizado. A partir de las 12 p.m. El jueves, las reservas en línea en la Sala Signature no estaban disponibles.

"Las reservas no están disponibles", decía un mensaje publicado en el sitio web de reservas de The Signature Room. "La Signature Room en la calle 95 no acepta reservas en Tock actualmente. Vuelva a verificar pronto".

The Signature Room, en los pisos 95 y 96 de 875 N. Michigan Avenue, es conocido por ofrecer cenas de lujo y amplias vistas de la ciudad.

El restaurante de alta gama, que requería que los huéspedes siguieran un código de vestimenta, abrió sus puertas en 1993.

A principios de este año, Crain's informó que el espacio que alberga el restaurante estaba a la venta.