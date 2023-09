Residentes de Chicago se enfrentan por la llegada de migrantes en reunión concejal

La ciudad de Chicago anticipa que la llegada de migrantes puede traer más gastos y eso ha comenzado a molestar a algunos residentes y concejales.

En una sesión del Comité sobre Inmigrantes y derechos de Refugiados, del concilio de la alcaldía este viernes, hubo reclamos elevados de tono sobre la crisis migratoria.

“No es justo ver todo lo que está pasando y ver que el dinero se está yendo en ayudarlos. Por qué no hacen lo mismo con la gente que no tiene casa”, mencionó un representante de veteranos que no tienen hogar.

También hubo llamados de conciliación, como el del concejal del distrito 25, Byron Sygcho López: “Entendemos el descontento la frustración y el malestar de la comunidad”, dijo.

La tensión no es solo con residentes. Es también entre los concejales y la ciudad.

“Estamos manejando algo mal o podríamos manejarlo mejor. Estamos trayendo migrantes al distrito 29 y tú y yo nunca hemos hablado. Me enteré esta mañana”, dijo Chris Taliaferro, concejal del distrito 29.

Los concejales también reclamaron al gobernador Pritzker su posición.

“Me siento frustrado porque me pregunto cuántos miembros del personal del gobernador Pritzker están buscando ubicaciones diariamente para asegurarse de que estemos a la altura de nuestro estado santuario”, dijo Carlos Ramírez-Rosas, concejal del distrito 35.

Po su parte la vicealcaldesa en temas migratorios de la alcaldía de Chicago, Beatriz Ponce de León, enfatizó en la necesidad de más apoyo del estado.

PARTIDA MILLONARIA PARA MIGRANTES

El gobernador de Illinois anunció que destinará $41,5 millones a los gobiernos locales de la región de Chicago para dar servicios directos a los migrantes, como alojamiento, vivienda, alimentos, servicios integrales, apoyo legal y atención médica.

"Illinois es un estado acogedor y hemos dado un paso adelante para ayudar a los solicitantes de asilo que han emprendido un viaje peligroso y difícil para tratar de construir una vida mejor para ellos y sus familias", dijo el gobernador JB Pritzker en un comunicado este viernes.

Horas antes, un portavoz del gobernador publicó un tuit en el que reiteraba que el estado ha destinado 330 millones de dólares de ayuda para los inmigrantes.

“Por eso yo cuestiono los números y me gustaría ver donde se fueron esos 300 millones de dólares”, increpó Sygcho López.

La asignación de contratos a empresas fuera de Chicago fue uno de los reclamos.

Telemundo Chicago Investiga encontró que la empresa Favorite Staffing había pagado hasta 20,000 dólares semanales a una enfermera por una semana de trabajo.

La ciudad anunció que reducirá en 20% los salarios de esas empresas. Pero la concejal del distrito 20 Jeannette Taylor dijo que eso no es suficiente. “No me conmueve el 20% Deshazte de ellos. Quiero que se vayan”, dijo.

La ciudad anunció que entre este viernes y el sábado estarán recibiendo 19 autobuses, la mayor cantidad desde que comenzó la oleada de migrantes y anticipan que este número seguirá creciendo.