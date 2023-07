Piden a los residentes de Chicago que limiten el consumo de agua tras intensas inundaciones

La ciudad de Chicago instó el domingo por la noche a los residentes a limitar su consumo de agua, explicando que hacerlo ayudará a trasladar las aguas de crecida a su sistema de aguas residuales tras las graves inundaciones causadas por las lluvias torrenciales.

En un comunicado de prensa, la oficina del alcalde Brandon Johnson imploró a los habitantes de Chicago que no utilicen agua adicional para ducharse, lavar la ropa o los platos "mientras experimenten las condiciones de la tormenta". La oficina del alcalde explicó que cuando caen grandes cantidades de lluvia en un corto período de tiempo, a menudo es difícil para el sistema de alcantarillado mover el agua de manera eficiente.

"Aunque puede suponer un inconveniente temporal, es mejor que el agua se acumule en la calle que en los sótanos de los residentes", decía en parte el comunicado.

Los fuertes aguaceros causaron impactos significativos en toda la ciudad, desde dejar vehículos casi sumergidos por el agua hasta provocar que la NASCAR Chicago Street Race retrasará el principal evento del fin de semana y cancelara otro. El Departamento de Gestión del Agua dijo a última hora del domingo que estaba trabajando para conseguir que las aguas disminuyeran utilizando todos los equipos de mitigación de inundaciones disponibles.

Si has sufrido una inundación en tu vecindario y te has preguntado por qué no han pasado aún las cuadrillas, la ciudad señaló que estaba dando prioridad a las zonas donde los conductores estaban atrapados en viaductos inundados.

Más temprano en el día, para ayudar a aliviar las inundaciones, el Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas del Gran Chicago dijo que han permitido que el agua del río Chicago vaya al lago Michigan.

La ciudad anima a los residentes a evitar la conducción en las zonas inundadas como los esfuerzos de limpieza continúan. Los residentes pueden llamar al 311, visitar 311.chicago.org o utilizar la aplicación CHI311 para informar de agua en sus sótanos, agua estancada en las calles o inundaciones de viaductos en la ciudad.