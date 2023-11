Residentes de Blue Island denuncian que falta de pago del propietario podría dejarlos sin agua

Residentes de un fraccionamiento de casas móviles de Blue Island marcharon este domingo para impedir que la ciudad desconecte el agua por falta de pago por parte del propietario.

“¿Y si no hay agua? qué vamos a hacer. Nomás porque estos señores no pagan”, se preguntó Leopoldo García Saragosa, residente afectado.

Leopoldo tiene 68 años y ha vivido en este fraccionamiento de casas móviles por más de 20 años, por lo que, al igual que sus vecinos, marchó para impedir que le desconecten el agua por falta de pago por parte del propietario.

“Se va a venir el tiempo de frío, no agua y luego se cierra ahí. Más triste para uno”, dijo.

De acuerdo con un comunicado de la ciudad de Blue Island, el propietario no ha hecho un pago desde marzo de este año y desde entonces ha acumulado una deuda de 850 mil dólares por no pagar la factura de agua.

Los residentes del fraccionamiento de casas móviles Forest View recibieron un aviso el 6 de noviembre informándoles que a partir del 20 de noviembre se descontinuará el servicio de algo tan vital como el agua.

“Rabia porque nosotros llevamos pagando la renta. Yo tengo dos nenas, Es la casita, no es mucho, pero es lo que tenemos. La ciudad que nos quiera sacar así ahora porque nos dicen que la casa no va a ser segura. ¿Para donde me voy a meter?”, dijo Eduardo Prado, otro residente afectado.

Patricia Guzmán, vecina, también expresó su preocupación: “No podemos ni dormir. Desde el martes no duermo bien porque estoy corre y corre por la mente y toda la gente que está ahí igual”.

Parte de la frustración es que según residentes, cada uno paga la renta del lote donde está cada casa móvil que incluye servicio de agua y recolección de basura.

“Trabajamos día por día y vivimos cheque por cheque”, dijo Guzmán.

Domingo Vargas, exalcalde de la ciudad de Blue Island agregó: “Es algo raro porque dejaron subir tanto el costo del agua en esa cuenta”.

Por medio de un comunicado la ciudad de Blue Island nuevamente expresó lo siguiente:

“Estamos en el proceso de proporcionar puntos de contacto y asistencia de vivienda a los residentes de Forest View. Esta no es una decisión que la ciudad tomó a la ligera y somos conscientes de que los residentes no tienen la culpa del fracaso de la empresa de gestión de propiedad”.

De igual manera contactamos a la oficina de manejo sin embargo no contestaron nuestra llamada.

Se espera que este martes los residentes acudan a la junta del ayuntamiento de Blue Island para discutir el tema.