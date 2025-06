Residente legal deportada a México rehace su vida con sus hijos en Puerto Vallarta

Ana García vuelve a abrazar a sus hijos luego de haber estado separada de ellos por un año, había sido deportada de Estados Unidos a pesar de que era residente legal.

“Yo llegué desde los 5 años, lamentablemente no tenía la educación, que frágil era mi estatus, que era muy condicional, un privilegio”, dijo García.

Un privilegio que perdió con la primera llegada del presidente Trump a la Casa Blanca.

A causa de sus antecedentes penales, por delitos no violentos, se convirtió en prioridad para deportación y terminó en un país que no conocía.

“Me arrestaron en el 2018 teniendo 5 hijos ciudadanos, una bebé que estaba amantando y me pusieron en proceso de deportación. Me encontré en México 10 días después, fue un proceso muy rápido”, dijo.

Una abogada de inmigración, que no está relacionada al caso, asegura que en la actualidad hay muchos casos como el de Ana.

“Según el Concilio Americano de Inmigración alrededor del 10% de los deportados cada año son residentes legales, mientras que el 68% son deprtados por crímenes menores no violentos”, explicó Priscilla Mendoza, abogada de inmigración.

Mientras tanto, Ana le ha dado una vuelta a su vida, vive en Puerto Vallarta con sus cinco hijos estadounidenses. Desde allí comparte su historia en redes sociales sobre cómo es la vida después de la deportación.

“Aquí también hay sueños y oportunidades”, dijo. Ahora estudia leyes, ha presentado una Visa U para víctimas de crímenes y espera algún dia regresar a EEUU como una abogada y ayudar a otros inmigrantes.

“Somos mexicanos, venimos de raíces fuertes y el que es perico es verde donde sea. Este proceso es enseñar que regresar a nuestros países no es el final, no se acaba el sueño”, comentó.

Y recomienda a los residentes legales que se hagan ciudadanos cuando puedan.