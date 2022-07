Republicanos de Indiana proponen prohibir el aborto con excepciones limitadas

INDIANÁPOLIS — Los líderes del Senado de Indiana, dominado por los republicanos, propusieron el miércoles prohibir el aborto con excepciones limitadas, una medida que se produce en medio de una tormenta política sobre una víctima de violación de 10 años que llegó al estado desde el estado vecino de Ohio para interrumpir su embarazo.

La propuesta se abordará durante una sesión legislativa especial que está programada para comenzar el lunes, convirtiendo a Indiana en uno de los primeros estados controlados por republicanos en debatir leyes más estrictas sobre el aborto luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado que anuló Roe vs. Wade. Se espera que el fallo de la Corte Suprema conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

La propuesta de Indiana permitiría excepciones a la prohibición, como en casos de violación, incesto o para proteger la vida de una mujer.

La senadora estatal republicana Sue Glick, quien patrocina el proyecto de ley, dijo que la propuesta no limitaría el acceso a la anticoncepción de emergencia conocida como la píldora del día después ni tampoco impediría que los médicos traten abortos espontáneos o embarazos ectópicos.

El proyecto de ley prohibiría los abortos desde el momento en que se implanta un óvulo en el útero de una mujer.

“Ser pro-vida no se trata de criminalizar a las mujeres”, comentó Glick. “Se trata de preservar la dignidad de la vida y ayudar a las madres a traer nuevos bebés felices y saludables al mundo”, agregó.

El afiliado de Planned Parenthood en Indiana criticó el proyecto de ley y expresó en un comunicado de prensa que “una prohibición total del aborto está en camino a Indiana”.

“Incluso las exenciones limitadas del proyecto de ley dejarían a los proveedores arriesgándose a investigaciones e incluso a la criminalización, haciéndolos excepciones solo de nombre”, indicó la organización, que opera cuatro clínicas de aborto en el estado.

La llamada ley de latidos cardíacos fetales de Ohio, que prohíbe los abortos después de que se pueda detectar la actividad cardíaca, generalmente alrededor de la sexta semana de embarazo, llevó a la víctima de violación de 10 años a ir a Indiana para someterse a un aborto inducido por medicamentos el 30 de junio, según el médico de la niña.

Los republicanos de Indiana han impulsado numerosas leyes contra el aborto durante la última década y la gran mayoría firmó una carta en marzo apoyando una sesión especial para endurecer aún más esas leyes. Pero los líderes legislativos y el gobernador republicano Eric Holcomb no habían dicho nada desde la decisión de la Corte Suprema sobre si impulsarían una prohibición total del aborto o permitirían excepciones.

La propuesta presentada el miércoles enfrenta al menos un par de semanas de debate. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Todd Huston, no respaldó el proyecto de ley y dijo en un comunicado que “nuestro caucus se tomará un tiempo para revisar y considerar los detalles del proyecto de ley del Senado, y continuará escuchando las opiniones y aportes de los electores de todo el estado”.

La ley actual de Indiana generalmente prohíbe los abortos después de la semana 20 de embarazo y lo restringe estrictamente después de la semana 13. Casi el 99% de los abortos en el estado el año pasado se realizaron a las 13 semanas o antes, según un informe del Departamento de Salud del estado.

En otra parte, el miércoles, la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito de Estados Unidos revocó una corte inferior y argumentó que se debería permitir que la restrictiva ley de aborto de Georgia de 2019 entre en vigor. La ley prohíbe la mayoría de los abortos una vez que se presenta un “latido del corazón humano detectable”, aunque incluye algunas excepciones limitadas.

El tribunal de apelaciones también rechazó los argumentos de que una disposición de “personalidad” en la ley es inconstitucionalmente vaga. La disposición otorga al feto los mismos derechos legales que tienen las personas después de nacer.

Mientras tanto, en Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer vetó el miércoles partes de una propuesta de presupuesto estatal que habría enviado casi $20 millones en fondos estatales a causas contra el aborto, incluidos grupos que administran “centros de recursos para el embarazo” enfocados en persuadir a las mujeres embarazadas a dar a luz.

Antes de que los legisladores de Indiana anunciaran su propuesta, el líder del grupo antiaborto más destacado del estado comentó a los periodistas que el grupo presionaría a los legisladores para que promovieran un proyecto de ley “que afirme el valor de toda vida, incluidos los niños por nacer”, sin responder preguntas sobre si había excepciones aceptables.

El presidente de Indiana Right to Life, Mike Fichter, dijo que la gran mayoría de los legisladores de Indiana “han hecho campaña como pro-vida, han llevado a cabo múltiples ciclos electorales como pro-vida”.

“Este no es el momento en que los legisladores deberían redactar una legislación que parezca que Roe versus Wade todavía está vigente”, expresó Fichter. “Roe ya no está en su lugar. El escudo Roe ya no está allí”.