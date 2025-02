Representantes republicanos de Illinois piden la eliminación del estatus santuario

SPRINGFIELD - Republicanos de la Cámara de Representantes estatal piden que Illinois deje de ser estado santuario.

Un grupo de representantes estatales se reunieron en Springfield para hablar sobre la crisis migratoria y al mismo tiempo piden que agencias de ley y orden locales puedan cooperar con agentes de inmigración y aprovecharon la oportunidad para atacar al gobernador y al alcalde de Chicago.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En una conferencia de prensa este martes, el grupo de representantes indicaron que las familias de Illinois merecen transparencia en torno al tema de la crisis migratoria, solicitan la eliminación del estatus santuario en Illinois y la derrogación de la ley Trust Act, que impide que oficiales de ley y orden locales cooperen con agentes de inmigración.

"Desde hace tiempo pedimos por una legislación que termine el estatus santuario en Illinois y que permita la cooperación total entre agentes locales y autoridades federales de inmigración", dijo el representante republicano Tony McCombie, quien representa el distrito 89 de Illinois.

Por su parte, el representante demócrata por el distrito 23 de Illinois, Edgar González, expresó que "los republicanos están siendo marafañosos". Agregó que "si hay un caso criminal ICE puede hablar con la policía local, pero si es algo civil, una infracción civil, ahí es cuando no pueden colaborar y lo que nosotros estamos tratando de hacer con esa acta del Trust Act es que no trabajaran juntos para no crear ese miedo y si pasa algo malo como un crimen ya la gente puede hablar con la policía".

Los representantes republicanos también se preguntaron cuánto les está costando a los contribuyentes del estado esta crisis, pero de acuerdo con el representante Edgar González los inmigrantes aportan a la economía.