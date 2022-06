Reporte: mejor suburbio para comprar casa en Illinois en 2022

Un suburbio al suroeste de Chicago fue nombrado como unos de los mejores para comprar una casa este año, según la publicación Chicago Magazine.

Si tienes planes de comprar una casa en Illinois y según Chicago Magazine, Orland Park es la mejor opción tanto para familias como para personas sin niños por el fácil acceso a reservas forestales, áreas verdes y por estar de 30 a 40 minutos de distancia en auto del centro de Chicago.

"Puedes encontrar suburbios más económicos cerca, pero no con las excelentes escuelas y otras comodidades que ofrece Orland Park", escribió la revista.

El costo promedio de una casa en Orland Park es de $399,900 y un aumento del 32% con respecto a cinco años atrás, según la lista.

De acuerdo con la lista, la ciudad de Lansing que bordea la frontera entre Illinois e Indiana ocupa el segundo puesto de mejores suburbios para comprar casa, con un precio de venta promedio de $193,000 y un aumento del 105 % con respecto a cinco años atrás.

La lista destacó el ambiente pintoresco de la ciudad, con una heladería especializada, una tienda de chocolates que existe desde hace más de 100 años y mercados de agricultores durante el verano.

En los condados Cook y Lake, Wheeling ocupa el tercer puesto por el valor de sus viviendas, así como por el acceso a la ciudad, un parque acuático y otras comodidades.

El precio medio de venta de Wheeling se cotizó en $298,000 con un aumento del 45% con respecto a cinco años atrás.

Aquí es donde se clasificaron otros suburbios:

No. 4: Berwyn: precio de venta promedio de $287,000; aumento del 52% con respecto a cinco años atrás.

No. 5: Bolingbrook - precio de venta medio de $305,000; aumento del 37% con respecto a cinco años atrás.

No. 6: Gurnee: precio de venta promedio de $340,000; aumento del 33% con respecto a cinco años atrás.

No. 7: Itasca - precio de venta medio de $375,000; aumento del 34% con respecto a cinco años atrás.

