Reportan robos en múltiples tiendas de conveniencia 7 Eleven al norte y oeste de Chicago

CHICAGO – La policía de Chicago emitió una alerta comunitaria luego de reportarse robos en varias tiendas de conveniencia 7 Eleven al norte y oeste de la ciudad.

Autoridades piden a los negocios que estén atentos a cualquier actividad sospechosa luego de que, en un lapso de dos horas, asaltaran cuatro tiendas de conveniencia 7 Eleven. Los hechos ocurrieron entre las 1:10 a.m. y 3:10 a.m. del miércoles.

El primero robo sucedió a las 1:10 a.m. en la cuadra 900 de West Monroe en West Loop. Dos personas armadas entraron al lugar, se llevaron dos cajas registradoras y luego se robaron una camioneta Jeep Cherokee negra modelo de 2017.

El segundo robo ocurrió media hora después en la cuadra 500 de West Grenshaw Street en Near West Side. Allí, los sospechosos se llevaron dinero en efectivo de la caja registradora y huyeron en la camioneta Jeep.

Luego, a eso de las 2:45 a.m., dos personas armadas entraron a una tienda ubicada la cuadra 3700 de North Broadway Street y se llevaron dinero en efectivo de la caja registradora antes de huir en una camioneta negra.

Y el cuarto robo sucedió alrededor de las 3:10 a.m. en el área de la cuadra 2700 de West Touhy Ave. en West Ridge donde se llevaron dinero de dos cajas registradoras.

Hubo un quinto robo unos cinco minutos después en una tienda ubicada en la cuadra 6800 de North Western Ave., también en West Ridge, donde se llevaron dinero en efectivo de dos cajas registradoras.

Cabe mencionar que estos robos sucedieron un día después de la policía de Chicago emitiera una alerta por el robo en cuatro tiendas 7 Eleven.

Los robos que ocurrieron en la madrugada del martes fueron en:

6800 W. North Ave., 2:42 a.m.

1153 W. Belmont Ave., 3:37 a.m.

2341 W. Belmont Ave., 3:50 a.m.

2366 N. Damen Ave., 4 a.m.

“Yo pienso que es muy preocupante porque yo he trabajado aquí como 25 años y ahora que sé que han robado al lado pues se me hace preocupante. Lo bueno es que si tenemos cámaras, pero a veces no eso sirve entonces espero que puedan dar con los ladrones”, dijo Olga María Villa, quien trabaja en un negocio aledaño a donde ocurrió uno de los robos.

El departamento de policía solicita a cualquier persona con información que se comunique con los detectives del área 3 y 5 llamando a cualquiera de los dos números:

Detectives del Área 3: 312-746-8263

Detectives del Área 5: 312-746-7394