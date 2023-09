Reportaje especial: la inteligencia artificial ofrece grandes esperanzas y retos para el cuidado de la salud.

Expertos señalan que la inteligencia artificial podría personalizar el tratamiento médico y crear nuevas medicinas aunque también representa un reto para la privacidad.

La inteligencia artificial ofrece grandes esperanzas para facilitar y mejorar el cuidado de la salud. Sin embargo, así como ofrece grandes opciones también existen desventajas.

Un mar de posibilidades es la inteligencia artificial y el sector del cuidado de la salud no es la excepción. La doctora Rebeca Hwang, catedrática de la Universidad de Stanford, conoce el tema.

“El concepto de la inteligencia artificial es que nosotros podemos juntar mucha información. Esta información puede ser personalizada sobre algunos de nuestros hábitos o nuestro código genético, y en base a eso adaptar y personalizar los tratamientos que podamos recibir”, dijo la profesora Rebeca Hwang, docente en Universidad de Stanford y directora Kalei Ventures.

Por otra parte, el Dr. Mario Guzmán Sescosse, experto en salud mental, analiza el potencial de esta tecnología.

“Es una tecnología nueva, la estamos estudiando, la estamos tratando de entender cómo utilizarla para bien”, señaló el Dr. Mario Guzmán Sescosse, profesor de psicología Trinity Christian College.

Esta tecnología promete darle fin a muchos males.

“También estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede emular algunos de estos algoritmos muy complejos para poder crear medicinas, drogas, que pueden ser mucho más efectivas para nuestras terapias; capaz que podemos crear tratamientos para el cáncer”, añadió la profesora Hwang.

Algunas otras ventajas podrían ser:

Disminución de diagnósticos erróneos

Bases de datos para encontrar órganos compatibles

Reducción de costos en tratamientos

Pero, además de soluciones, también aseguran que existen riesgos.

“Se estima que va a ver un incremento exponencial en el tipo de información que ahora grabamos sobre cada individuo. Esto puede crear amenazas, porque si no protegemos esta información, si cae en manos incorrectas, esto puede tener una amenaza para nuestra seguridad, para nuestra privacidad”, señaló la profesora Hwang.

Ya que los datos médicos compartidos con empresas tecnológicas podrían carecer de protección bajo la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud, conocida en inglés como la ley HIPAA, pues las entidades médicas deben custodiarlos, a diferencia de las empresas tecnológicas que crean dispositivos no regulados por la FDA y no están obligadas a proteger datos para uso personal, pero eso no es lo único.

“Con la inteligencia artificial se pueden desarrollar videos hiper realistas de lo que llaman el ‘deep fake’ en donde las personas pueden estar expuestas a contenido violento que generen experiencias traumáticas o que por el contrario los inciten a actuar violentamente”, dijo el Dr. Guzmán Descose.

Por otro lado, tenemos el tema de la desinformación y la manipulación.

Para evitar esos riesgos expertos coinciden que es de suma importancia tomar acción.

“Tecnología para el bien, tecnología con propósito. Se llama el hashtag ‘la liga del bien’, y estamos empezando a crear ruido para poder asegurarnos de que las consideraciones importantes en crear tecnologías poderosas se estén discutiendo y que haya eventualmente limitaciones morales éticas y regulaciones para protegernos”, indicó la profesara Hwang.

Por su parte el Dr. Guzmán Sescosse señaló:

“Es muy importante que no le dejemos la responsabilidad al usuario, sino a los creadores de esta tecnología y en los gobiernos para que puedan regularla”.

Y será el tiempo y las regulaciones lo que dictamine qué papel tomará la inteligencia artificial en el campo de la salud y si su implementación resultará en mejores resultados para los pacientes.