Reportaje especial: la inteligencia artificial está cambiando la manera como se planea un viaje

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para planificar viajes, pero expertos advierten que hay riesgos.

Planificar un viaje puede ser tarea de tiempo completo.

“He tenido la oportunidad de ir a París, a Venecia, Suiza”, dijo Jessie Bonilla.

Jessie ha viajado por el mundo con la ayuda de un agente de viajes y también a través de internet.

“Si son destinos, por ejemplo, fuera del territorio americano, prefiero la experiencia de un agente de viaje”, añadió. Las veces que he utilizado el internet me gusta porque me siento yo, la diseñadora de mi propio viaje.”

La inteligencia artificial ha irrumpido en la industria de los viajes, ayudando con predicción de precios, asistencia en el idioma, gestiones de itinerarios y personalizar viajes de acuerdo a sus preferencias… y como nos cuenta Arturo Figueroa, agente de viajes con 30 años de experiencia, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta.

“La inteligencia artificial la usamos nosotros, como agentes de viaje. La usamos para mejorar la calidad de servicios, los paquetes, búsqueda de boletos de avión”, señaló.

Para poner a prueba la inteligencia artificial, decidí planificar mi próximo viaje a través de la aplicación de ChatGPT…. yo, llevo dos años ahorrando para viajar a Japón.

En mi caso, puse en el buscador que quiero viajar desde Chicago llegando a la ciudad de Tokio, y las fechas, desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero. El presupuesto, más o menos, de 800 dólares solo para gastar dentro de Japón y eso tiene que incluir hoteles, transporte y comida.

Toda esa información ChatGPT, me la generó en cuestión de segundos.

Además me incluyó, las páginas de internet donde puedo comprar los boletos de transporte público, los lugares donde me puedo hospedar y me sugirió que comiera en puestos callejeros para ahorrar dinero.

Sin embargo, Arturo, el agente de viajes, asegura algunos terminan pagando las consecuencias por confiar en el internet.

“Hay gente que nos llama y nos dice, el paquete que compré en línea no es lo que me dieron. El hotel que me dieron no es lo que estaba en línea. O la habitación no es,” dijo.

Además, la inteligencia artificial tiene desafíos que incluyen privacidad a la hora de compilar su información, humanidad en la experiencia y cómo responder a la planificación inesperada.