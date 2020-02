Religiosos de distintos credos impulsan a los inmigrantes

La posibilidad de que la administración de Donald Trump envíe agentes especiales de la patrulla fronteriza para ayudar a los oficiales de ICE, ha hecho que líderes religiosos de distintos credos se unan para recalcar que en Chicago la comunidad inmigrante no está sola.

En la iglesia Santa Rita de la cuadra 6200 en la parte sur de la avenida Fairfield varios sacerdotes de distintas iglesias católicas de Chicago, un rabino; líderes de organizaciones comunitarias locales e inmigrantes tomaron la palabra y expresaron el viernes que sin importar el credo, todos son hermanos.

Ellos dicen que debemos apoyarnos los unos a los otros, sobre todo en momentos difíciles. Uno de ellos le envió un mensaje directo al presidente Donald Trump.

Decenas de residentes de Chicago, junto con sacerdotes Católicos, un rabino, y activistas comunitarios, se unieron el viernes para compartir un importante mensaje para la comunidad.

“Señor presidente, no somos criminales, no somos terroristas, no somos mercenarios, somos cristianos, somos católicos, judíos musulmanes, somos migrantes como sus antepasados”, dijo el padre Homero Sánchez.

Las representantes de grupo como ‘The Resurrection Project’ y ‘Southwest Organizing Project’, dijeron que los inmigrantes deben educarse y conocer sus derechos. Además, recalcaron que deben hacerse contar en el censo de este 2020.