Regresa el festival de música Sueños a Grant Park

El festival de música Sueños no solo celebra nuestra cultura y trae artistas de primera en diversos géneros musicales, sino que también genera un gran impacto económico.

De acuerdo a sus organizadores, el año pasado, que fue la primera vez que se realizó en Grant Park, en dos días generó $129.9 millones y creó cerca de mil empleos de tiempo completo.

“No nada más es crear la música y todo lo que nos representa como latinos, estarle el impacto económico a la ciudad fue más de $100 millones de dólares”, dijo el organizador Enrique Medrano.

Aproximadamente 80 mil personas asistieron al festival el año pasado y los organizadores esperan que esa cifra de asistentes aumente. Entre los artistas que se presentarán este año se encuentran Wisin y Yandel, Becky G, Grupo Firme y también artistas locales tendrán su presentación para resaltar nuestras raíces.

“Bueno significa muchísimo para todos nosotros porque aquí venimos a realizar un sueño que no pudimos realizar en nuestros países”, dijo Viviana Iglesias.

Este festival no solamente genera un gran impacto económico en nuestra comunidad, sino que Sueños también ayuda a cumplir sueños ya que otorga becas estudiantiles.

“Estamos otorgando dinero para becas como lo hicimos el año pasado con Segundo Ruiz. Otorgamos $50,000 para comprar equipo para los estudiantes que estuvieron continuando con la música y motivarlos para eso. Al igual que Fiesta Del Sol Pilsen les otorgamos otros $50,000 el año pasado,” dijo Medrano.

Monica Gonzalez fue una de las beneficiarias.

“La escuela no es fácil y no es barato. Cuesta mucho dinero así que gracias muchísimo de la ayuda del dinero que me dieron para pagar mis estudios para continuar la escuela” dijo Gonzalez.

“El año pasado pudimos comenzar un proyecto hermoso que fue financiado por nuestra colaboración con Sueños que es un youth media center”, dijo Omar Torres, director ejecutivo de Segundo Ruiz Belvis Cultural Center.

El festival de dos días se llevará a cabo el 27 y 28 de mayo en Grant Park y contará con amplia seguridad.