Regresa a Chicago el icónico recorrido “Bike the Drive”

El evento se va allevar a cabo el 5 de Septiembre de las 5:30 a.m. to 10 a.m. comenzando en el parque Butler Park, ubicado en el 235 al sur de Columbus Drive.

Las personas interesadas en participar pueden hacer el recorrido de unas 30 millas, si así lo desean, recomiendan comenzar antes de las 7 de la mañana.

Tras la Carrera se va a realizar un evento y festival en el parque Grant de Chicago. Invitan a personas de todas las edades a unirse a este icónico recorrido en bicicleta.

Para información sobre la registración pueden hacer clic aquí.