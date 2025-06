Entrará en vigor castigos para camioneros que no dominen el inglés en su trabajo

El miércoles entra en vigor un cambio a una regla sobre los requisitos a conductores de camiones para que dominen el inglés.

Aunque no es nuevo, ahora podría haber consecuencias más severas para quienes no cumplan.

Esta medida ya está generando preocupación, especialmente entre los camioneros latinos que no hablan inglés con fluidez ya que podrían quedar fuera de servicio.

Y es que, a partir de el 25 de junio, si un inspector considera que un chofer no habla suficiente inglés, podría sacarlo de circulación.

Fue en abril cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva a la que llamó de “sentido común” en la que exige que todos los conductores puedan leer señalamientos, responder a preguntas y comunicarse en inglés.

Esto no es nuevo debido a que las regulaciones existían desde el 2005, pero habían sido flexibilizadas. En 2016, el gobierno federal indicó que aquellos conductores que no hablaran inglés podrían recibir una multa, pero no serían sacados de la carretera.

Ahora, ¿qué es lo que cambia?

Un oficial puede parar a un camión por cualquier falla

Si sospecha que el conductor no entiende inglés, puede iniciar una evaluación

Ya no se permiten traductores ni teléfonos

Si no aprueban la evaluación, quedan fuera de servicio y sin sueldo

Aunque la intención es mejorar la seguridad en las carreteras, muchos temen que esta regla pueda usarse de forma discriminatoria, especialmente contra quienes tienen acento o aprendieron inglés como segundo idioma.