Recursos de apoyo emocional, consejería gratis y en español en Highland Park

CHICAGO- Autoridades y organizaciones en Highland Park dieron a conocer varios recursos de apoyo gratuita para ayudar a los residentes a sobrellevar loa traumáticos sucesos del tiroteo masivo del 4 de julio.

El mensaje principal de los representantes del suburbio a los residentes y familias afectadas es que no están solos y que hay servicios que se pueden aprovechar sin importar su estatus migratorio.

Terapias con expertos, conversaciones grupales y talleres en español son algunos de los servicios gratuitos que ofrece la ciudad tanto para adultos como niños.

“La comunidad tiene que hablar de lo que paso, no podemos esconderlo, no podemos negarlo, no podemos poner una cara fuerte y decir bueno me voy a aferrar y no decir nada porque nadie se escapar de lo que ha ocurrido”, expresó uno de los seis miembros del concilio de Highland Park, Andrés Tapia.

PULSA AQUÍ: para ver la lista completa de recursos, talleres y servicios de consejería ofrecidos para toda aquella persona o familia que lo necesite.