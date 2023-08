Recomendaciones de seguridad por los eventos en Chicago de este fin de semana

El fin de semana llega cargado de actividades, conciertos, festivales, eventos deportivos y actividades en la playa, por lo que autoridades de Chicago tienen recomendaciones para la comunidad.

Una de las sugerencias es reportar cualquier actividad sospechosa, dicen “si ve algo extraño o inusual llame de inmediato al 911 o contacte a la policía”.

“La policía es importante porque uno nunca sabe cuándo la va necesitar y su presencia es importante para que nos puedan ayudar cuando algo malo está pasando”, dijo Elizabeth Sánchez, residente de Chicago.

Dentro de las actividades está el festival de Lollapalooza, en el Grand Park y que debido a la magnitud del evento varias calles continuarán cerradas por lo que se le recomienda a la comunidad tomar rutas alternativas para evitar retrasos, en caso que tenga que ir al centro de la ciudad.

“Con el tema del tráfico obviamente tenemos que salir más temprano de la casa, cuidarnos del tráfico y manejar con cuidado”, dijo Cindy García.

Otra alternativa es usar el sistema de transporte público. Metra y la CTA incrementarán el número de servicios para sus usuarios.

Otros de los eventos que se realizarán es el Dancing in the Streets que se llevará a cabo en West Town, también Taste of Chicago in Market Park y el juego entre los Chicago Cubs y Atlanta Braves.

“Le hago saber a alguien a donde voy, a que horas regresaré y si estoy usando mi bicicleta estaré usando mi casco”, comentó David Selles, residente de Chicago.

Para este fin de semana se esperan altas temperaturas, por lo que se le pide a la comunidad estar hidratado, usar ropa de colores claros y permanecer en áreas con buena ventilación o con sombra.

Autoridades también indican que si planea ir a la playa, habrá un aviso de fuerte oleaje y corrientes peligrosas por lo que se le recomienda a las personas no nadar y ni estar caminando por los bordes del lago.